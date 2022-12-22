Кияни повісили генератор на балконі багатоповерхівки (відео)

Мешканці столичної багатоповерхівки вразили мережу небезпечним винаходом

У Києві жителі багатоповерхівки в одному з спальних районів підвісили генератор на 9-му поверсі із зовнішньої сторони балкону та користуються ним під час відключень світла. Відео зняли із вікна сусіднього будинку та опублікували в мережі.

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«Цей народ не перемогти», – прокоментував автор відео.

І хоч такою креативністю та винахідливістю мешканці повеселили мережу, насправді такі рішення небезпечні.

Зазначимо, через знеструмлення вже кілька місяців громадяни активно опановують нові прилади, що допомагають зберігати світло і тепло у помешканнях під час відключень електроенергії. Зокрема, купують генератори чи газові балони, використовують й автомобільні акумулятори. Однак, користуватись ними треба вкрай обережно.

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Варто зауважити, що через неправильне використання таких приладів в Україні дедалі частіше гинуть або отримують поранення люди.

Напередодні двічі за добу у київському ЖК «Комфорт Таун» пролунали вибухи.

Раніше у багатоповерхівці на столичній Троєщині вибухнув газовий балон.

До того ж у багатоповерхівці в Києві вибухнув туристичний газовий балон. Інцидент стався в одному з будинків Оболонського району.

Крім того, у Голосіївському районі Києва в одному із кіосків їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон. Унаслідок події постраждали п'ятеро людей.

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Схожий інцидент трапився й у Броварах в ЖК «Лісовий квартал». Там у магазині теж вибухнув газовий балон.

Також на Волині у багатоповерхівці вибухнули туристичні газові балони, постраждали люди. У квартирі перебувала мама з двома дітьми. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила, домашні речі, стелю й стіни.

Нещодавно на Прикарпатті через генератор загинув чоловік. За попередньою версією, найбільш ймовірною причиною загибелі стало отруєння продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора, що працював в підвальному приміщенні.

До слова, у Києві від вибуху акумулятора загорілася квартира. Житло мешканців зазнало значних ушкоджень.