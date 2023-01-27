Передавати генератори в Україну відтепер можна через польський хаб

Логістичний центр для доставки екстреної енергетичної допомоги може приймати техніку як від міжнародних партнерів, так і від приватного сектору

У четвер, 26 січня, Єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відкрили новий енергетичний хаб ЄС rescEU, який слугуватиме логістичним центром для надання екстреної енергетичної допомоги Україні. Про це йдеться в пресрелізі Європейської служби зовнішніх справ.

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«Відкриваючи новий енергетичний центр rescEU для інших донорів, ми можемо допомогти збільшити енергетичні пожертвування для України в її складні часи. Я хочу подякувати Польщі за активізацію та лідерство. З першого дня війни ми працювали пліч-о-пліч з польською владою, щоб забезпечити швидку та організовану доставку життєво необхідної допомоги з усієї Європи до України», - зазначив Янез Ленарчич.

Хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні. Зокрема, йдеться про електрогенератори, які так необхідні Україні на тлі атак Росії по енергетичній енергоінфраструктурі.

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Європейський Союз, зі свого боку, повністю фінансуватиме транспортування наданої через хаб допомоги безпосередньо в Україну. Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 млн євро. На першому етапі до України буде доставлено 1000 нових генераторів – вони доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по території України, вчергове постраждали об'єкти енергетики.