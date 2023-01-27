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Передавати генератори в Україну відтепер можна через польський хаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Передавати генератори в Україну відтепер можна через польський хаб
фото @JanezLenarcic

Логістичний центр для доставки екстреної енергетичної допомоги може приймати техніку як від міжнародних партнерів, так і від приватного сектору

 

У четвер, 26 січня, Єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відкрили новий енергетичний хаб ЄС rescEU, який слугуватиме логістичним центром для надання екстреної енергетичної допомоги Україні. Про це йдеться в пресрелізі Європейської служби зовнішніх справ.

«Відкриваючи новий енергетичний центр rescEU для інших донорів, ми можемо допомогти збільшити енергетичні пожертвування для України в її складні часи. Я хочу подякувати Польщі за активізацію та лідерство. З першого дня війни ми працювали пліч-о-пліч з польською владою, щоб забезпечити швидку та організовану доставку життєво необхідної допомоги з усієї Європи до України», - зазначив Янез Ленарчич.

Хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні. Зокрема, йдеться про електрогенератори, які так необхідні Україні на тлі атак Росії по енергетичній енергоінфраструктурі.

Європейський Союз, зі свого боку, повністю фінансуватиме транспортування наданої через хаб допомоги безпосередньо в Україну. Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 млн євро. На першому етапі до України буде доставлено 1000 нових генераторів – вони доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по території України, вчергове постраждали об'єкти енергетики.

 

Теги: Європа Польща гуманітарна допомога енергетика

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