Хорватія виділяє 1 мільйон євро на генератори для України

За 1 млн євро придбають 50 генераторів потужністю 100 кВт, які будуть передані, українським школам і лікарням

Уряд Хорватії прийняв рішення внести 1 млн євро в програму ЮНІСЕФ із термінового забезпечення українських шкіл і лікарень електрогенераторами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних і європейських справ Хорватії.

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На ці гроші буде придбано 50 генераторів потужністю 100 кВт, які будуть передані, українським школам і лікарням, щоб ті могли продовжувати працювати під час відключень електроенергії.

Як зазначив міністр закордонних і європейських справ Гордан Грліч Радман, таким чином Хорватія приєднується до глобальної ініціативи пожертвувати електрогенератори для допомоги українцям цієї зими.

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Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по території України, вчергове постраждали об'єкти енергетики.