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Кабмін визначився з членами наглядової ради «Приватбанку»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін визначився з членами наглядової ради «Приватбанку»
фото ілюстративне

Юлію Мецгер та Герхарда Бьоша перепризначено на посади

Уряд призначив на другий термін двох представників державі у наглядовій раді «Приватбанку». Про це йдеться в розпорядженні № 186-р від 3 березня 2023 року.

Документом перепризначено Юлію Мецгер – як представника держави від президента України, Артема Шевальова – як представника держави від Кабінету міністрів.

Кабмін також уповноважитв голову правління «Приватбанку» Герхарда Бьоша на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Раніше повідомлялося, що премії членів наглядової ради «Приватбанку» під час війни обурили мережу.

Зазначалося, що члени наглядової ради «Приватбанку» отримували щомісяця від 580 до 954 тис. грн зарплати. Водночас державний банк використовує кошти із бюджету країни, щоб покрити проблемну заборгованість, і здається, не планує повертати мільярди, виведені олігархом Ігорем Коломойським.

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Теги: Приватбанк Кабмін

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