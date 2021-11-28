Як працювали брудні гроші Коломойського у США: розслідування ЗМІ

Американські журналісти дослідили, як скандальний олігарх вів бізнес у США

Олігарх Ігор Коломойський через Приватбанк та Deutsche Bank відмивав незаконно отримані доходи, купуючи сталеливарні заводи та нерухомість у США. Про це йдеться у розслідуванні американського видання «Pittsburgh Post-Gazette».

Після купівлі заводів американські регулюючі органи та політичні діячі в кращому разі «дивилися в інший бік». А в деяких випадках активно вступали в змову, піддаючи американських робітників впливу токсинів та інших небезпечних умов праці.

«Одразу після світанку дим піднявся з даху металургійного заводу «Фельман Продакшн», де дугова піч вивергала дим і пил, що хлинули по околицях, покриваючи вдома шаром бруду. Усередині 42-річний зварювальник Террі Генрі почав тремтіти, а пізніше почав спотикатися і впав з болючим головним болем. Чого він тоді не знав, так це того, що він повільно наповнювався токсинами, настільки небезпечними з димів печі, що ринули на фабрику, що згодом лікарі виявили сліди марганцю в основі його мозку».

Допомога, яку американські чиновники надали компаніям пана Коломойського, полягала у відсутності контролю з їх боку. У той час, коли посилювалися попереджувальні ознаки небезпечних умов праці, і уряд мав остерігатися іноземних операторів, які інвестують у галузі, життєво важливі для безпеки нації.

«Неймовірно», – сказав Реймонд Бейкер, фахівець із фінансових злочинів, який кілька разів давав свідчення перед Конгресом про відмивання грошей. «Вони робили різноманітні гімнастичні трюки, щоб не ставити питання, поки гроші йшли в економіку».

Коли через роки Агентство з охорони навколишнього середовища США втрутилося, щоб ввести жорсткі обмеження на роботу заводів олігарха – після того, як з’ясувалося, що робітники піддавалися впливу викидів, – представники заводу в Західній Вірджинії звернулися до деяких з найвпливовіших членів Конгресу, щоб відбити опір регулятора.

Сенатори Джо Манчин і Шеллі Мур Капіто приєдналися до інших законодавців у листі до агентства в 2015 році, в якому говорилося, що завод у їхньому рідному штаті та ще один в Огайо можуть бути закриті, якщо вони будуть змушені встановити дороге обладнання та пройти випробування відповідно із законом.

«Було б дуже прикро, якби компанії були змушені припинити свою діяльність», – йдеться у листі.

Водночас заводи олігарха заручилися допомогою обраних політиків і витратили сотні тисяч доларів на Вашингтон, округ Колумбія, щоб відбиватися від регуляторів і продовжувати роботу в одному з найбільш економічно неблагополучних районів Західної Вірджинії.

Після того, як лист був відправлений сенаторами Манчіном і Капіто, а також сенаторами Шерродом Брауном і Робом Портманом з Огайо та чотирма членами Палати представників, регулятор зрештою відмовився від частини свого плану щодо впровадження на заводі нової системи виявлення забруднення.

У 2017 році до справи підключився генеральний прокурор штату Огайо Майк ДеВайн, який написав тодішньому віце-президенту Майку Пенсу, тодішньому лідеру більшості в Сенаті Мітчу МакКоннеллу і тодішньому спікеру Палати представників Полу Райану прохання скасувати екологічний контроль на заводах олігарха, знову закликаючи до магічного заклинання «робота, робота, робота».

«Немає сумнівів у тому, що захист здоров’я населення від небезпечного загрязнення повітря має вирішальне значення, але необхідно знайти належний баланс, щоб запобігти втраті робочих місць, не говорячи вже про ризик закриття для місцевих підприємств», – написав він у 2017 році.

Роль Deutsche Bank

Місяць за місяцем робітники всередині банку видавали фіктивні позички підконтрольним олігарху компаніям. Гроші переміщувалися через лабіринт банківських рахунків, що, за аудиторською перевіркою Kroll Inc., ускладнювало відстеження.

Як тільки кошти прибули до Сполучених Штатів, вони були вкладені в нерухомість, у тому числі на більшість сталеливарних заводів, два офісні парки в Далласі, великий виробничий центр в Іллінойсі та чотири офісні вежі в Клівленді, включаючи 31-поверхову висотну будівлю з блискучими стінами, мансардними вікнами і чудовим видом на місто.

Менш як за десять років не менше $750 млн було переведено в США з України – і все це через Deutsche Bank, глобального кредитора, який заплатив мільйони штрафів регулюючим органам США останніми роками за збої у боротьбі з відмиванням грошей.

«Це неймовірна кількість грошей, що затопила ринки США», – сказав Лакшмі Кумар, директор з політики Global Financial Integrity, дослідницької групи у Вашингтоні, округ Колумбія, яка відстежує фінансові злочини.

Пан Манчин, впливовий центрист-демократ, який відтіснив прогресивніші екологічні плани президента Джо Байдена, не відповів на запитання репортера Post-Gazette у вівторок біля палати Сенату. Помічник, який супроводжував сенатора, сказав, що він відповість на питання, надіслані співробітникам електронною поштою. Незважаючи на неодноразові повідомлення, офіс Манчина не відповів на письмові питання, але зробив заяву:

«Сенатор Манчин завжди боровся за захист робочих місць у Західній Вірджинії і працював, щоб захистити добре оплачувані робочі місця в окрузі Мейсон», – сказав Сем Раньйон, директор зі зв’язків з громадськістю.

Високопоставлений сенатор, що критично ставиться до іноземних інвестицій в енергетичну галузь, з’явився на відкритті заводу Felman Production у 2006 році як губернатор Західної Вірджинії, після того, як олігарх та його партнери його викупили у результаті банкрутства за $20 млн.

Пані Капіто, в даний час головний республіканець у комітеті, який займається EPA, заявила в короткому інтерв’ю за межами палат Сенату, що вона не знала про будь-які суперечки навколо заводу, незважаючи на повідомлення національних новин про Коломойського, його сталеливарні заводи та розслідування ФБР щодо його власності.

«Я нічого не знала про (проблему) власності», – сказала пані Капіто.

Сенатор-республіканець Портман відмовився від коментарів, у той час як представник пана Брауна сказав, що сенатор-демократ приєднався до листа, щоб виступати від імені заводу в Огайо, який знаходиться у власності іншої особи.

Пан Бейкер, який колись входив до комісії Організації Об’єднаних Націй з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, сказав, що законодавці зобов’язані знати власників об’єктів, коли вони втручаються, щоб допомогти двом підприємствам.

«Ви повинні вміти визначати, з ким ви ведете бізнес. Для мене це елементарно, коли ти пишеш листа на підтримку когось», – сказав він. «Я хочу знати, з ким маю справу. Інакше не пишіть листа».

Додамо, що 23 листопада вийшло розслідування «Американська клептократія». Автором книги став журналіст-розслідувач Кейсі Мішель, а передмову написав експерт Atlantic Council Андерс Ослунд.

У книзі детально описані два кейси масштабного відмивання брудних грошей у США, один із них – це історія афери Коломойського із Приватбанком, яку автор вважає одним із найбільших відмивань брудних коштів в історії. Зокрема, у книзі детально описана технологія виводу грошей із Приватбанку через офшорні юрисдикції.

19 листопада 2021 року стало відомо, що Коломойського викликають до кіпрського суду для розгляду позову Приватбанку.

Нагадаємо, колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з нього $5,5 млрд через філію банку на Кіпрі. Схема дозволяла приховувати факт зникнення грошей, оскільки Національний банк України розглядав кіпрську філію Приватбанку так само, як і його національні філії. Чиновники не виявили, що гроші, переведені на Кіпр, виводяться з України. Фінансові регулятори на Кіпрі або не змогли виявити, що банківські перекази на загальну суму $5,5 млрд були підкріплені фіктивними контрактами, або не вжили необхідних заходів, щоб це зупинити.

Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.

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