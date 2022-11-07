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Премії членів наглядової Ради Приватбанку під час війни обурили мережу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Премії членів наглядової Ради Приватбанку під час війни обурили мережу
Державна фінустанова платить своїм фахівцям по мільйону щомісяця 
фото з відкритих джерел

Дірки в капіталі керівники Приватбанку латають грошима з держбюджету, натомість правління отримує кругленькі суми зарплати 

Члени наглядової ради Приватбанку отримують щомісяця від 580 до 954 тис. грн зарплати щомісяця. Водночас державний банк використовує кошти із бюджету країни, щоб покрити проблемну заборгованість, і здається, не планує повертати мільярди, виведені олігархом Ігорем Коломойським. Про це пише на своїй сторінці у Facebook економічний журналіст Сергій Лямець.

Як свідчать документи, у правлінні Приватбанку один із заступників отримує понад 3,8 млн грн. Голова правління має заробіток у майже 1,35 млн грн.

«На перший погляд, $20-30 тис. на місяць не так вже і багато для спеціаліста високого рівня. Інша справа, що ми кажемо про Приватбанк. За великим рахунком, хлопці та дівчата прийшли на усе готове та отримали найбільшу в країні базу клієнтів», – йдеться в дописі.

Премії членів наглядової Ради Приватбанку під час війни обурили мережу фото 1
Премії членів наглядової Ради Приватбанку під час війни обурили мережу фото 2

Як відомо, напередодні націоналізації колишні власники вивели з Приватбанку понад $5,5 млрд. У капіталі банку виявилась величезна дірка у понад 150 млрд грн.  

«У цю дірку залили гроші платників податків, а потім ще. Все це під обіцянки, що бюджет дав гроші тимчасово, поки не відберуть все назад у Коломойського та його партнерів... Минуло п'ять років. Коломойський перебуває в Україні та робить гарний бізнес. Замість повернення грошей правління Приватбанку з року в рік списує проблемну заборгованість від Коломойського. У 2020 році банк списав з балансу кредити, які пов`язує з ексакціонерами, на суму 56,7 млрд грн. На мою думку, ніхто і не планував забирати гроші в Коломойського. Натомість був інший план», – вважає журналіст. 

Мовляв, Приватбанк планували поділити на дві частини: «гарний банк» та «поганий банк».  

«У гарному залишилися б картковий бізнес та усе живе, що має «Приват». У поганому мали б залишитися кредити компаній Коломойського на сотні мільярдів гривень. Саме «поганий банк» роками робив би вигляд, що повертає гроші. Витрачав бюджетне фінансування, мав би наглядову раду та правління з величезними зарплатами. Так само, як сьогодні. Тобто, бюджетні гроші ніколи б не повернулися у бюджет», – пише Лямець. 

Журналіст додає: через війну могла погіршитися якість кредитного портфелю, і банк може вчергове потребувати дофінансування.

Передісторія

Приватбанк перейшов у власність держави 18 грудня 2016 року. Наступного дня міністр фінансів Олександр Данилюк і голова НБУ Валерія Гонтарева провели пресконференцію і заявили: ідеться про ймовірне виведення $5,5 млрд з капіталу банку. 

В організації схеми підозрюють двох олігархів-власників групи Приватбанк – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких звинувачують у виведенні з країни суми, яка приблизно дорівнює 5% ВВП. Гроші проводили через філію банку на Кіпрі.

Ця схема допомогла приховати, що кошти зникали через те, що Національний банк України розглядав кіпрську філію як і будь-яку іншу національною філію Приватбанку. Схема дозволила перекачати мільярди доларів через кіпрські рахунки, які належали офшорним компаніям.

Після того, як банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що посадовець Приватбанку засвітився на Лазуровому узбережжі: реакція НБУ.

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Теги: бюджет гроші бізнес документи фінансування Приватбанк Facebook журналіст

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