«Приватбанк» заявляє про атаку колишніх власників під час війни

У своєму позові Олег Гороховський просить визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій «Приватбанку» від 21 грудня 2016 року

Колишні власники «Приватбанку» на чолі з Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим продовжують судові спроби незаконно повернути собі державний банк. Про це повідомив прессекретар банківської установи Олег Серга.

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Так, у понеділок, 16 січня, у Господарському суді міста Києва відбудеться судове засідання у справі за позовом колишнього топменеджера і співвласника «Приватбанку» та теперішнього засновника Monobank Олега Гороховського проти Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та «Приватбанку».

У своєму позові Олег Гороховський просить визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій «Приватбанку» від 21 грудня 2016 року, на підставі якого держава набула у власність акції банку. Аналогічні позови, ініційовані Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, також наразі перебувають у провадженні Господарського суду м. Києва.

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«Цими позовами колишні власники намагаються незаконно повернути собі «Приватбанк», порятунок якого від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, коштував державі у 2016 році понад 155 мільярдів гривень», – заявив прессекретар банку Олег Серга.

За словами прессекретаря «Приватбанку», Олег Гороховський звернувся зі своїм позовом до Господарського суду міста Києва ще у 2019 році, але у липні 2020 року суд закрив провадження у справі – на підставі положень т. зв. «антиколомойського закону», які прямо забороняють повернення банків, виведених з ринку, колишнім власникам та акціонерам.

Попри це, згодом суди апеляційної та касаційної інстанції скасували ухвалу про закриття провадження і повернули справу до Господарського суду м. Києва для продовження розгляду.

Олег Серга додав, що у провадженні Господарського суду м. Києва наразі перебуває понад 40 судових справ за позовами колишніх власників «Приватбанку», поданих з метою незаконного відновлення їхнього права власності на акції банківської установи.

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«1 лютого 2023 року Велика Палата Верховного Суду також має розглянути справу за позовом іншого колишнього співвласника та голови правління «Приватбанку», Олександра Дубілета, в якій Велика Палата має навести висновки щодо застосування положень «антиколомойського закону». Ці висновки матимуть вплив на всі подібні справи, ініційовані колишніми власниками та топменеджерами банку проти України», – розповів прессекретар.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, як проходитиме націоналізація «Альфабанку». За його словами, процедура націоналізації банку «Sense» (колишній «Альфабанк») вже запущена. Вона відрізнятиметься від процедури щодо «Приватбанку».

Раніше повідомляли, що члени наглядової ради «Приватбанку» отримують щомісяця від 580 до 954 тис. грн зарплати. Водночас державний банк використовує кошти із бюджету країни, щоб покрити проблемну заборгованість, і здається, не планує повертати мільярди, виведені олігархом Ігорем Коломойським.