  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Долю Каміли Валієвої визначить суд - Блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання
    Долю Каміли Валієвої визначить суд
    фото з відкритих джерел

    Фран вважає образливими методи тренера фігуристки Валієвої Тутберідзе

    Скандал з допінг-пробою російської фігуристки Каміли Валієвої набуває нових фарб. Відома спортивна блогерка Фран розповіла, як їй погрожували смертю після відео про методи роботи тренера Валієвої Етері Тутберідзе і корупцію у фігурному катанні, яке вона виклала на своїй сторінці. Також Фран прокоментувала скандал, в який потрапила спортсменка на Олімпіаді.

    «Думаю про всі смертельні загрози, які я отримала після свого першого відео про Етері Тутберідзе в 2018 році і про те, що тоді я була впевнена лише в її образливих тренерських методах та корумпованому суддівстві. Ніколи не могла подумати, що до цього списку потрапить дача триметазидину дитині. Огидно», – написала Фран у своєму твіттері.

    За справу з допінгом, який виявили в організмі Валієвої, взявся Спортивний арбітражний суд.

    Нагадаємо, командні змагання на Олімпіаді в Пекіні завершилися 7 лютого. Збірна ОКР (Олімпійського комітету Росії) посіла перше місце, але медалі досі не вручили. Одна з учасниць, Каміла Валієва, отримала позитивний допінг-тест. В команди ОКР, як передбачалося, заберуть медалі, а Валієву дискваліфікують.

    Раніше про допінг-систему розповіла Анастасія Шаботова, якій довелося змінити російську прописку на українську.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада фігурне катання скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання