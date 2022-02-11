Блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання

Фран вважає образливими методи тренера фігуристки Валієвої Тутберідзе

Скандал з допінг-пробою російської фігуристки Каміли Валієвої набуває нових фарб. Відома спортивна блогерка Фран розповіла, як їй погрожували смертю після відео про методи роботи тренера Валієвої Етері Тутберідзе і корупцію у фігурному катанні, яке вона виклала на своїй сторінці. Також Фран прокоментувала скандал, в який потрапила спортсменка на Олімпіаді.

«Думаю про всі смертельні загрози, які я отримала після свого першого відео про Етері Тутберідзе в 2018 році і про те, що тоді я була впевнена лише в її образливих тренерських методах та корумпованому суддівстві. Ніколи не могла подумати, що до цього списку потрапить дача триметазидину дитині. Огидно», – написала Фран у своєму твіттері.

За справу з допінгом, який виявили в організмі Валієвої, взявся Спортивний арбітражний суд.

Нагадаємо, командні змагання на Олімпіаді в Пекіні завершилися 7 лютого. Збірна ОКР (Олімпійського комітету Росії) посіла перше місце, але медалі досі не вручили. Одна з учасниць, Каміла Валієва, отримала позитивний допінг-тест. В команди ОКР, як передбачалося, заберуть медалі, а Валієву дискваліфікують.

Раніше про допінг-систему розповіла Анастасія Шаботова, якій довелося змінити російську прописку на українську.