Власник німецького ресторану звільнив українця за критику російської агресії

Відомий дипломат закликає українців «прославити» ресторан у Баден-Бадені

Український бармен родом з Одеси Ігор Голод повідомив, що він втратив роботу у відомому ресторані Rizzi у Баден-Бадені за мирний протест проти агресії Росії в Україні.

Ігор Голод повідомив у соціальних мережах, що його звільнили з роботи за антивоєнні пости у соціальних мережах. Він розповів, що керівництво аргументувало звільнення тим, що його пости «завдають репутаційних втрат ресторану». Вони вважають, що «російськомовні люди не хочуть ходити до ресторану, бо їхній працівник підтримує Україну».

«Так, це дорогий ресторан, в якому, зрозуміло, ніхто не хоче чути про війну за шампанським. Але демократія, яка поки що діє на території Німеччини, передбачає свободу слова, висловлювань та політичних поглядів. І я маю право на носіння прапора на знак підтримки своєї країни. Але виходить, що у Німеччині, як і в Росії, теж не можна називати війну війною», – написав він у своєму пості.

Також Ігор Голод розповів, що керівництво ресторану, зокрема, звинуватило його в расизмі.

«Я не расист! Мені бридка ідея расизму. Я проти будь-якої дискримінації, і я ні до чого не закликаю. І чому слова Слава Україні стали синонімом слова «расизм», а «ми росіяни, з нами сила» — ні?».

Йдеться про пост на офіційній сторінці в Instagram ресторану Rizzi Baden Baden, в якому його представники відреагували на коментарі та публікації Ігоря Голода, та написали, що «ресторан проти прояву будь-яких форм расизму». Коментарі до цього посту ресторан закрив, і повідомив, що застосував міри.

«Я на 100% переконаний, що ресторан Rizzi Baden Baden порушив мої права. І вважаю, що необхідно боротися не лише за себе, а й за те, щоб не допустити повторення подібних ситуацій у майбутньому», — додав Ігор Голод і звернувся до посла України в Німеччині Андрія Мельника та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба відреагувати на його ситуацію та допомогти відновити справедливість, а також привернути увагу місцевих правозахисників та чиновників. Голод також оприлюднив листа із повідомленням про звільнення.

Бармен розповів, що йому та його дружині насилу вдалося вивезти рідних із зони військових дій. А у зв’язку з його активною позицією на його дружину в Баден-Бадені напали, а йому самому надходять погрози.

Після початку російсько-української війни Ігор Голод здійснив пробіжку містом з українською символікою. Він зняв відео під час своєї пробіжки і звернувся до росіян, які прийшли зі зброєю на територію України, що на них «чекає на смерть».

Відомий український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба закликає українців «прославити» цей ресторан та написати його керівництву усе, чого власники бізнесу у Баден-Бадені не знають про напад Росії на Україну. Зайти на сторінку ресторану можна тут.