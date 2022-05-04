Зеленський звільнив та призначив нових послів

Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Словенії, Північній Македонії, Малайзії, Філіппінах та Демократичній Республіці Тимор-Лешті. Відповідні укази від 4 травня опубліковані на сайті президента.

Так, указом №297/2022 Олександра Нечитайла було звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Малайзії, а також з посади посла України в Республіці Філіппіни та Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом.

Крім того, указом №296/2022 Михайла Бродовича було звільнено з посади посла України в Словенії. На його місце було призначено Андрія Тарана.

Також указом №298/2022 Наталію Задорожнюк було звільнено з посади посла України в Північній Македонії, на її призначено Ларису Дір.

Президент також підписав указ №299/2022 про призначення Ірини Костюк послом у Республіці Куба.

Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров був призначений послом за сумісництвом у Республіці Ліберія (указ №300/2022), в Республіці Кот-д'Івуар (указ №301/2022) та Гвінейській Республіці (указ №302/2022).

Указом президента №303/2022 Дмитра Сеника призначено послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Олега Герасименка президент призначив послом України в Чорногорії. До того ж указом №307/2022 Ігоря Прокопчука призначено послом України в Румунії.

До слова, 12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що українська влада відмовилася від його візиту до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією німецького видання Bild, Штайнмаєр отримав від Києва відмову через його тісні зв’язки з Росією.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба тоді заявив, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і інцидент не завдасть шкоди для українсько-німецьких відносин .