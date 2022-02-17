Українська блогерка назвала себе «русской» та потрапила у скандал (відео)

Скандальна «сторіз» зникла зі сторінки Стужук

Відома українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук потрапила в скандальну ситуацію, назвавши себе «русской». Це сталося 16 лютого – в День народного єднання. Свято нещодавно започаткував президент Володимир Зеленський.

Стужук, перебуваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах з подругою та дітьми, розмістила в «сторіз» несподіваний текст. «Обережно, росіяни в Дубаї», – написала вона російською мовою, демонструючи свій шопінг з подругою у торговому центрі найбільшого міста ОАЕ.

Згодом скандальна «сторіз» зникла зі сторінки Стужук, проте журналістам вдалося зберегти її.

Більше цю тему Стужук на своїй сторінці не коментувала. Вранці в четвер там з'явилися нові кадри з поїздки до Еміратів.

Нагадаємо, в Києві розгорівся черговий скандал через мовне питання. Один зі столичних офісів української компанії відмовив у співбесіді кандидату, який не захотів спілкуватися виключно російською у колективі.

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