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    Українська блогерка назвала себе «русской» та потрапила у скандал (відео)

    Стужук показала шопінг в ОАЕ й потрапила в скандал - Українська блогерка назвала себе «русской» та потрапила у скандал (відео)
    Стужук показала шопінг в ОАЕ й потрапила в скандал
    фото з відкритих джерел

    Скандальна «сторіз» зникла зі сторінки Стужук

    Відома українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук потрапила в скандальну ситуацію, назвавши себе «русской». Це сталося 16 лютого – в День народного єднання. Свято нещодавно започаткував президент Володимир Зеленський.

    Стужук, перебуваючи в Об'єднаних Арабських Еміратах з подругою та дітьми, розмістила в «сторіз» несподіваний текст. «Обережно, росіяни в Дубаї», – написала вона російською мовою, демонструючи свій шопінг з подругою у торговому центрі найбільшого міста ОАЕ.

    Згодом скандальна «сторіз» зникла зі сторінки Стужук, проте журналістам вдалося зберегти її.

    Більше цю тему Стужук на своїй сторінці не коментувала. Вранці в четвер там з'явилися нові кадри з поїздки до Еміратів.

    Нагадаємо, в Києві розгорівся черговий скандал через мовне питання. Один зі столичних офісів української компанії відмовив у співбесіді кандидату, який не захотів спілкуватися виключно російською у колективі.

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    Теги: скандал Instagram
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    Українська блогерка назвала себе «русской» та потрапила у скандал (відео)