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    Кабмін звільнив уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

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    Іван Ліщина був урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини з червня 2016 року - Кабмін звільнив уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
    Іван Ліщина був урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини з червня 2016 року
    Фото з відкритих джерел

    Адвокат Ліщина кілька років представляв інтереси України в ЄСПЛ

    Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

    Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

    Зокрема, депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко написав у Telegram-каналі, що Кабмін звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції України – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

    У квітні 2020 року Кабмін перепризначив Ліщину на посаді заступника міністра юстиції – уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

    Іван Ліщина став урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини у червні 2016 року. На посаді серед іншого він курував процеси проти Росії у Страсбурзі.

    У липні поточного року Ліщина повідомляв, що Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду РФ про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної скарги на Україну.

    22 липня стало відомо, що Росія подала позов проти України в ЄСПЛ. У ньому вона, в тому числі Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що позов Росії до Європейського суду з прав людини проти України – це інформаційний шум. Ніякого результату від його розгляду не буде.

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    Теги: МЗС Кабмін суд ЄСПЛ адвокат права громадян права людини
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    Кабмін звільнив уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини