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    Уряд призначив керівника фіскальної служби

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    Анатолій Александров&nbsp;з 2017 до 2018 року обіймав посаду радника голови Фіскальної служби - Уряд призначив керівника фіскальної служби
    Анатолій Александров з 2017 до 2018 року обіймав посаду радника голови Фіскальної служби
    Фото: facebook.com/aleksandrov1983

    Александров призначений на посаду тимчасово

    Кабінет міністрів своїм розпорядженням призначив Анатолія Александрова на посаду тимчасового очільника Державної фіскальної служби. Про це йдеться у документі на сайті уряду.

    «Покласти тимчасово виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на начальника управління забезпечення діяльності Служби Державної фіскальної служби України Александрова Анатолія Анатолійовича», – йдеться у розпорядженні.

    Александров до 2008 року був аспірантом у Одеському національному університеті імені Мечникова. До 2017 року працював переважно у комерційних структурах, після чого працював радником голови ДФС на громадських засадах.

    У 2018 році став заступником директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС, того ж року його очолив.

    Минулого тижня Кабінет міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

    Згодом з’явилось розпорядження уряду про призначення голови Бюро економічної безпеки.

    Зазначимо, що Мельник понад 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

    Очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

    Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

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    Теги: Кабмін ДФС податки бізнес фіскальна служба гральний бізнес уряд
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    Уряд призначив керівника фіскальної служби