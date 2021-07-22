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    «Ніяких результатів, крім інформаційного шуму»: Кулеба відреагував на позов Росії до ЄСПЛ

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    У цього позову немає жодних шансів, каже Кулеба - «Ніяких результатів, крім інформаційного шуму»: Кулеба відреагував на позов Росії до ЄСПЛ
    У цього позову немає жодних шансів, каже Кулеба

    Позов – ніщо інше, як чергова спроба пропагандизму Росії

    Позов Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України – це інформаційний шум. Ніякого результату від його розгляду не буде. Про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

    «Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу запевнити, що у цього позову немає жодних шансів, щоб бути задоволеним. І поданий він Росією з пропагандистською метою. Ніяких результатів, крім інформаційного шуму від цього не буде», – сказав він в ході спільної пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

    Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що Росія подала позов проти України в ЄСПЛ. У ньому вона, в тому числі Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17.

    Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позов Російської Федерації як держави до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно України не має юридичної перспективи, оскільки Росія сама не виконує рішень європейського суду.

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    Теги: МЗС Росія ЄСПЛ правосуддя Дмитро Кулеба
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    «Ніяких результатів, крім інформаційного шуму»: Кулеба відреагував на позов Росії до ЄСПЛ