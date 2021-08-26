Уряд призначив очільника Держкосмосу: що про нього відомо

Глава Держкосмосу очолює відомство з березня цього року

Сьогодні, 26 серпня, під час засідання Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових змін. Так, за результатами конкурсу на зайняття посад, Тафтая Володимира Володимировича призначено головою Державного космічного агентства України, а Беню Володимира Петровича – першим заступником Державного космічного агентства України. Про це інформує пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Зазначимо, Тафтай з березня 2021 року очолює Держкосмос, відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив у лютому 2021 року. З ним було укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину.

З 2019 року Володимир Тафтай працював у Міністерстві економіки начальником управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки. Пізніше обіймав посаду віцепрезидента з корпоративного управління ДП «Антонов».

У 2009-2019 роках він працював у бразильсько-українській компанії «Алкантара Циклон Спейс», яка мала надавати послуги з запуску у космос ракетою «Циклон-4».

З 2005-2009 роки Тафтай працював на «Південмаші».

У біографії Володимира Беня зазначено, що протягом останніх років він обіймав посаду першого заступника начальника представництва Київське представництво генерального замовника Державного космічного агентства України.

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