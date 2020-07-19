Кадиров закликав Зеленського зателефонувати Путіну і пригрозив особистою помстою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рамзан Кадиров пригрозив Зеленському особистою помстою, якщо той не покінчить «з цієї громадянською війною на сході України»

Кадиров пригадав Зеленському вибачення

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення» за відео «Кварталу 95», яке його образило.

Про це він написав у Telegram.

У червні журналіст Дмитро Гордон опублікував у Ютуб уривок зі свого інтерв'ю із Зеленським 2018 року. У ньому Зеленський вибачається перед мусульманами за своїх колег, які показали нарізку відео з Кадировим, що плаче, в шоу «Кварталу 95».

Керівник Чечні опублікував цей уривок з інтерв'ю дворічної давнини і заявив, що в ньому Зеленський намагається уникнути прямих вибачень перед ним.

«Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, намагатися підняти себе? Тепер же ви, отримавши повноваження президента України, щоразу придумуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення. Якщо ж ні, то вам доведеться відповісти переді мною не як перед главою республіки, а як перед сином першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата-Хаджи Кадирова, пам'ять якого ви образили!», - написав Кадиров.

Також Кадиров закликав Зеленського зателефонувати Путіну і пообіцяти закінчити «з цією громадянською війною на сході».

«Я син загиблого отця, піхотинець великого лідера Володимира Путіна, захисник свого народу. Виберіть і ви, Володимире Олександровичу, найбільш підходящий для себе статус, визначитеся, нарешті, з тим, хто Ви є. Ви нечесні і верткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка. Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля?», - пригрозив Кадиров.

Він вважає, що гарант Конституції України «повинен зробити перший крок».

«Колись наші країни, наші народи не могли допустити і думки, що війна розділить нас. Але часи змінилися, тепер заокеанська воля велить нашим українським братам вбивати російських людей в Донецьку і Луганську. Будьте чоловіком, Володимире Олександровичу, завжди тримайте своє слово! Збудуйте правильні, добросусідські відносини з Великою Росією. Упевнений, гарант Конституції України має зробити перший крок!», - резюмував Кадиров.

До слова, Кадиров привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і висловив надію, що він відродить дружбу з Росією.

Нагадаємо, у 2014 році тодішній керівник кварталу, а нині – президент Володимир Зеленський підтвердив, що вибачився за відеоролик, який вийшов у передачі «Студії Квартал 95». У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав. Як з'ясувалося, оригінал відео записали під час мусульманської молитви. Володимир Зеленський наголосив, що справа не у прізвищі людини, а у тих речах, над якими не можна сміятись. «Ми б ніколи не сміялися над якимись святими речами незалежно від прізвища, тому я сказав «вибачте», перед усім мусульманським народом. Над такими речами не жартують, ніхто не хотів сказати ніякої гидоти», - прокоментував тоді Зеленський актор.