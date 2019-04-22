Кадиров чекає від Зеленського єднання України з Росією



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Рамзан Кадиров

Кадиров зазначив, що «Росія - найближчий сусід України і Москва першою протягне руку допомоги, коли це необхідно»

Глава Чеченської Республіки в РФ Рамзан Кадиров привітав кандидата в президенти Володимира Зеленського та побажав йому удачі в благородних справах.

Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

Кадиров зазначив, що «Росія - найближчий сусід України і Москва першою протягне руку допомоги, коли це необхідно», назвавши при цьому курс команди Порошенка «безрозсудним».

«Попереду важка праця по оздоровленню внутрішньодержавної ситуації і вирішення проблем мирного врегулювання обстановки на сході країни в рамках мінських угод. Не беруся пророкувати, з якої команди Зеленський. Це не є великим секретом. Але у нього є величезна перевага перед Порошенко - мандат довіри, нехай і протестного характеру, можливість одуматися, усвідомити, що Росія найближчий сусід, Росія - країна, яка першою протягне руку допомоги в дні негараздів, Росія поруч, а ті, хто, розштовхуючи всіх ліктями, рвуться в друзі, знаходяться за тридев'ять земель. Хочеться побажати Володимиру Зеленському удачі в благородних справах, спрямованих на відродження України і єднання українського і російського народів! Якщо такі наміри у нього з'являться» - написав Кадиров.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».