Зеленський змінив структуру Представництва президента в Криму

Чисельність працівників досягатиме 45 осіб

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до свого Указу від 17 жовтня 2019 року № 758 «Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим». Відповідний документ оприлюднений на сайті президента.

Згідно з ним, пункт 6 статті 1 Указу президента від 17 жовтня 2019 року № 758 викладений в такій редакції: «6) розроблення стратегічних програмних документів з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини та громадянина, надання експертної, консультаційної, інформаційної та іншої підтримки реалізації проєктів та заходів в рамках діяльності Кримської платформи, а також напрацювання пропозицій щодо концепції перехідного правосуддя, проведення нарад та консультацій з відповідних питань».

Крім того, передбачається у статті 2: на зміну пункту 1 затверджена структура Представництва президента України в Автономній Республіці Крим (додається); у пункті 2, згідно з яким граничну чисельність працівників Представництва президента України в Автономній Республіці Крим затверджено у кількості 35 штатних одиниць, цифри «35» замінені цифрами «45».

Водночас стаття 3 викладена в такій редакції: «3. Визнати за доцільне тимчасове розміщення Представництва президента України в Автономній Республіці Крим для забезпечення оперативної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами та службами, утвореними президентом України, у місті Києві, а одного із заступників Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та окремих працівників Представництва - у місті Херсоні».

Кабінету Міністрів доручено передбачити під час підготовки змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і розроблення проєктів законів про Державний бюджет України на 2022 рік та наступні роки видатки на утримання Представництва президента У в Автономній Республіці Крим з урахуванням змін в організації функціонування, визначених цим указом.

Постійний Представник президента України в Автономній Республіці Крим має забезпечити вирішення в установленому порядку питань, пов’язаних із затвердженням нової структури Представництва.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи.

Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає «прямими погрозами» й «ультиматумом» заяви заступника голови окупаційного уряду Криму Георгія Мурадова про «болючі наслідки» для учасників «Кримської платформи».

Зазначимо, Офіс генерального прокурора України направляє до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об’єктів культурної спадщини в тимчасово окупованому Криму.