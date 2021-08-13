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    Зеленський обурений через напад на Беленюка у Києві

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    Жан Беленюк розповів, що на нього напали у центрі столиці&nbsp; - Зеленський обурений через напад на Беленюка у Києві
    Жан Беленюк розповів, що на нього напали у центрі столиці 
    Фото з відкритих джерел

    Поліція вже розслідує напад на олімпійського чемпіона

    Президент Володимир Зеленський відреагував на напад невідомих на нардепа і олімпійського чемпіона Жана Беленюка у Києві. Зеленський закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки в Україні.

    Зеленський зазначив, що будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі.

    «Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх», – наголосив він.

    Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва невідомі напали на Беленюка та викрикували расистські образи в його сторону. Поліція вже почала розслідування цього інциденту. Вони розслідують справу про напад як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

    Нагадаємо, борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв фінальну сутичку в угорця Віктора Льорінця з рахунком 5:1 і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

    Після сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.

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    Теги: Київ напад Володимир Зеленський розслідування президент поліція Жан Беленюк
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    Зеленський обурений через напад на Беленюка у Києві