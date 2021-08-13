Зеленський визначився з датою наступного засідання РНБО

ЬТему чергового засідання РНБО поки не називає

Президент Володимир Зеленський скликав чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться наступної п'ятниці, 20 серпня. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данилову організувати проведення 20 серпня 2021 року в Києві засідання РНБО України», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що час і місце проведення засідання буде повідомлено додатково.

Напередодні стало відомо, що Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони. Темою засідання начебто стане реформування лісового господарства та реалізація екологічної ініціативи «масштабне залісення України». Дата проведення засідання вчора не уточнювалася.

На попередньому засіданні 30 липня РНБО прийняла рішення щодо тарифів на електроенергію.

Під час минулого засідання Рада нацбезпеки ввела санкції ще проти трьох контрабандистів.

Крім того, секретар РНБО анонсував кардинальні кадрові зміни в «Укрзалізниці».

Також тоді Данілов прокоментував кадрову ротацію в Збройних силах.

Зазначимо також, що попри обіцянку РНБО в Україні з’явилася мережа російських супермаркетів.



