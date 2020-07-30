«МАУ» збирається скоротити майже 900 співробітників



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За інформацією прес-служби авіаперевізника, нині компанія здійснює лише третину, а то й менше від звичайного ритму польотів

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» («МАУ», Київ) через тимчасове призупинення діяльності під час карантину зазнала $60 млн збитків і змушена поступово скоротити 900 співробітників, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі «МАУ».

«Щомісяця простій авіакомпанії коштує приблизно $14,5 млн обов'язкових витрат, що і сформувало обсяг збитку близько $60 млн за період призупинення діяльності компанії... Простій і суттєве зниження обсягів роботи після відновлення авіасполучення України призводить до вимушеного поступового скорочення майже 900 співробітників «МАУ», - розповіли в авіакомпанії.

При цьому у «МАУ» зазначили, що вийти зі збитку буде можливо тільки після відновлення повноцінної роботи компанії на докризовому рівні, або за умови отримання державної підтримки за аналогією з перевізниками країн Європи.

«Дотепер численні запити «МАУ» до владних структур України залишилися без відповіді», - наголосили в авіакомпанії, додавши, що на сьогодні важко вважати польоти відновленими, оскільки здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших країн.

За інформацією прес-служби авіаперевізника, нині компанія здійснює лише третину, а то й менше від звичайного ритму польотів.

Як повідомлялося, за підрахунками авіаційного комітету Торгово-промислової палати України (ТПП), збитки авіагалузі України від коронавірусу в першому кварталі 2020 року становлять 10-15 млрд грн.