З штаб-квартири МІ-6 у Лондоні викрали секретні документи, – The Sun



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Штаб-квартира МІ-6 у Лондоні

Конфіденційні папери повинні були зберігатися в спеціальній захищеній кімнаті

Після ремонту в штаб-квартирі британської розвідки МІ-6 в Лондоні зникли документи, в яких детально описується планування будівлі і системи його безпеки. Про зникнення важливих паперів повідомили CNN і The Sun з посиланням на джерела.

«Втратити такі делікатні документи було вкрай безвідповідально. Ці документи були на вагу золота для ворожих агентів і терористів «, – цитує The Sun неназване джерело.

За даними ЗМІ, конфіденційні папери повинні були зберігатися в спеціальній захищеній кімнаті, до якої був доступ тільки у кількох керівників ремонтних робіт. Деякі документи після завершення робіт так і не знайшли.

ЗМІ уточнюють, що мова йде про документи, які належали підряднику, а не британській владі. Журналісти видання звернулися за коментарем до МЗС Великої Британії, про те там відмовилися обговорювати цю тему.

Ремонтними роботами займалася компанія Balfour Beatty – найбільша будівельна група Сполученого Королівства. Після інциденту контракт з Balfour Beatty був розірваний, уточнює The Sun.

Як повідомлялося, у французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів. Французькі Альпи 15 російських шпигунів використовували як базу для проведення операцій по всій Європі. Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими «мертвими поштовими скриньками», які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією. Вийти на шпигунську базу вдалося в ході розслідування справи про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.