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    У світі

    У Росії Дід Мороз помер під час роздачі подарунків

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    У Росії Дід Мороз помер під час роздачі подарунків

    Чоловік помер на новорічному дитячому святі у дитячому садочку

    У дитячому садочку в російському міста Североморськ чоловік, який грав Діда Мороза, помер під час новорічної вистави. Про це повідомляє Lenta.ru.

    Зокрема, 51-річний чоловік помер під час роздачі новорічних подарункових пакунків для вихованців дитсадка. Як зазначається, діти «не встигли зрозуміти, що відбулося».

    За попередньою інформацією, смерть чоловіка наступила з природніх причин.

    Це не перший випадок смерті Діда. Нагадаємо, що в минулому році схожий випадок стався в дитячому саду в Кемерові. Від серцевого нападу помер актор місцевого театру, який грав роль Діда Мороза.

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