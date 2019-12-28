У Росії Дід Мороз помер під час роздачі подарунків



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Чоловік помер на новорічному дитячому святі у дитячому садочку

У дитячому садочку в російському міста Североморськ чоловік, який грав Діда Мороза, помер під час новорічної вистави. Про це повідомляє Lenta.ru.

Зокрема, 51-річний чоловік помер під час роздачі новорічних подарункових пакунків для вихованців дитсадка. Як зазначається, діти «не встигли зрозуміти, що відбулося».

За попередньою інформацією, смерть чоловіка наступила з природніх причин.

Це не перший випадок смерті Діда. Нагадаємо, що в минулому році схожий випадок стався в дитячому саду в Кемерові. Від серцевого нападу помер актор місцевого театру, який грав роль Діда Мороза.

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