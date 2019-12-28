Україна викреслила 11 ексберкутівців зі списків на обмін, – адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців просить звільнити їх трьох з-під варти

Адвокат Ігор Ворфоломеев, що представляє інтереси обвинувачених у розстрілах на Майдані, розповів, що українська сторона викреслила 11 ексберкутівців зі списків для обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними «Л/ДНР».

Про це він сказав вранці у суботу, 28 грудня 2019 року, перед засіданням апеляційного суду, де розглядаються апеляційні скарги на запобіжний захід ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, передає Громадське ТБ.

Так, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна просить звільнити їх трьох з-під варти. А захист ще для двох фігурантів цієї справи – ексберкутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, – просить скасувати їм запобіжний захід.

На запитання про очікування від сьогоднішнього засідання суду Сергій Тамтура відповів, що чекає «справедливого рішення».

Обвинувачений у справі про розстріли на Інститутській колишній «беркутівець» Сергій Тамтура прокоментував очікування від сьогоднішнього розгляду скарги про скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/eeEy8K2GAE — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Нагадаємо, суд призначив дату розгляду справи скандального експрокурора Кулика.

Як повідомлялося, Фрунзенський райсуд Харкова оголосив вирок трьом обвинуваченим у теракті біля Палацу спорту, засудивши їх на довічне, та одночасно замінив їм тримання під вартою на особисте зобов’язання. Активісти висловлюють невдоволення вироком та мають намір продовжити акцію протесту.