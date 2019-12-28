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    Події в Україні

    Україна викреслила 11 ексберкутівців зі списків на обмін, – адвокат

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    Україна викреслила 11 ексберкутівців зі списків на обмін, – адвокат
    Скріншот з відео

    Захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців просить звільнити їх трьох з-під варти

    Адвокат Ігор Ворфоломеев, що представляє інтереси обвинувачених у розстрілах на Майдані, розповів, що українська сторона викреслила 11 ексберкутівців зі списків для обміну утримуваними між Україною та самопроголошеними «Л/ДНР».

    Про це він сказав вранці у суботу, 28 грудня 2019 року, перед засіданням апеляційного суду, де розглядаються апеляційні скарги на запобіжний захід ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, передає Громадське ТБ.

    Так, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна просить звільнити їх трьох з-під варти. А захист ще для двох фігурантів цієї справи – ексберкутівців Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, – просить скасувати їм запобіжний захід.

    На запитання про очікування від сьогоднішнього засідання суду Сергій Тамтура відповів, що чекає «справедливого рішення».

    Нагадаємо, суд призначив дату розгляду справи скандального експрокурора Кулика.

    Як повідомлялося, Фрунзенський райсуд Харкова оголосив вирок трьом обвинуваченим у теракті біля Палацу спорту, засудивши їх на довічне, та одночасно замінив їм тримання під вартою на особисте зобов’язання. Активісти висловлюють невдоволення вироком та мають намір продовжити акцію протесту.

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