Винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти



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Адвокат зазначив, що вирок може бути оскаржений в апеляційному суді упродовж 30 днів з дня його ухвалення Фото: kh.depo.ua

Активісти висловлюють невдоволення вироком та мають намір продовжити акцію протесту

Фрунзенський райсуд Харкова оголосив вирок трьом обвинуваченим у теракті біля Палацу спорту, засудивши їх на довічне, та одночасно замінив їм тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Дмитро Тихоненков.

«Щойно колегія суддів оголосила вирок обвинуваченим Володимиру Дворникову, Віктору Тетюцькому і Сергію Башликову – довічне ув’язнення з конфіскацією майна», – зазначив адвокат.

За його словами, водночас суд замінив усім трьом запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов’язання.

Активісти, що від самісінького ранку чергують у дворі суду, висловлюють невдоволення вироком та мають намір продовжити акцію протесту.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого 2015 року під час мітингу, присвяченого пам’яті героїв Небесної сотні, біля харківського Палацу спорту стався вибух, кваліфікований як теракт. Тоді загинули 4 людини і 9 зазнали поранень.

За підозрою у скоєнні теракту затримали трьох харків’ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними слідства, їх завербували російські спецслужби.

26 грудня 2019 року під час дебатів у Фрунзенському райсуді Харкова прокурор Володимир Лимар попросив усім трьом обвинуваченим у теракті біля Палацу спорту покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас, Лимар заявив клопотання про зміну підсудним запобіжного заходу з утримання під вартою на особисте зобов’язання, оскільки це необхідно для проведення обміну утримуваними особами між Україною і Росією, узгодженого у рамках нормандського формату.