Кишенькова партія Порошенка? Один з лідерів «Демсокири» відповів на звинувачення

Віктор Трегубов: «Ми не хочемо спиратися ні на Порошенка, ні на Авакова, а хочемо на власних активістів, власні фінанси, власні медіа тощо»

Представники партії «Демократична сокира» ніколи не ходили за підтримкою ні до експрезидента Петра Порошенка, ні до ексглави МВС Арсена Авакова і не намагалися долучитися до їхніх політпроєктів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів один із лідерів політсили Віктор Трегубов. За його словами, партія була створена після того, як у її майбутніх лідерів з'явилось розуміння, що влада не чує активну частину суспільства.

Процеси довкола формування партії розпочалися у 2017 році. «В якийсь момент у 2017 році у нас сформувалися певні погляди та певні побажання до влади. Ми розуміли, що Порошенко є об’єктивно кращим за своїх тогочасних опонентів – і не стільки через його переваги, скільки через їхні недоліки», – сказав Трегубов.

Люди, які гуртувалися довкола майбутньої політсили, – чинні та колишні редактори видання «Петр и Мазепа», волонтери, публіцисти, журналісти, політконсультанти щиро вважали, що зможуть донести до Порошенка своє бачення розвитку держави.

«Тоді було кілька зустрічей блогерів з владою, на яких можновладці удавали, що дослухаються. Для нас остаточно найбільш показовою стала зустріч, на якій волонтерка і блогерка Дана Ярова підійшла до Петра Олексійовича та сказала про необхідність впровадити податок на виведений капітал. Він їй відповів, що це один з його проєктів, що він сам ініціатор цього. Буквально за кілька днів ми усі разом сидимо у кав’ярні та дивимося по телебаченню, як Петро Олексійович після розмови з МВФ виходить і каже: ну, тема класна, але не на часі», – додав один з лідерів «Демсокири».

Після цього, зізнався співрозмовник «Главкому», прийшло усвідомлення того, що потрібна власна суб’єктність, можливість просувати свій порядок денний не як експерти, а як політики.

«Якщо ми хочемо чогось домогтися, досягти, ми маємо не ходити як блогери до Порошенка, Авакова, не як політичні консультанти до політичної сили, не як журналісти до героїв інтерв’ю, ні. Ми маємо ходити з власним порядком денним. Ми маємо створити власну партію», – сказав Трегубов.

Один із лідерів партії наголосив, що партійний актив ніколи не ходив за підтримкою ні до Порошенка, ні до Авакова. «Ми до них ходили колись ще як блогери на розмову. Ми не хочемо спиратися ні на Порошенка, ні на Авакова, а хочемо на власних активістів, власні фінанси, власні медіа тощо. У цьому й суть. Інакше ми б намагалися долучитися до їхніх політичних проєктів, а не творити свій», – пояснив Трегубов.

Рішення про активність партії ухвалює її політрада, за кожен з напрямків відповідає куратор.

«Наприклад, тема взаємодії з медіа, особливо закордонними, – моя. А тема взаємодії з «Рухом опору капітуляції» актуальна для Юрія Гудименка. Економічний напрямок курує Антон Швець і так далі. Якщо у нас виникає потреба влаштувати акцію, ми збираємося й обговорюємо. І добре, що у політраді є п’ять осіб, у всіх різний профіль. Є юрист Тарас Котов, є Антон Швець, який вміє все перерахувати в гроші, є Ігор Щедрін – потужний гуманітарій та людина зі стратегічним мисленням, є я. Я все бачу через оптику репутаційних втрат та здобутків. Є також Юрій Гудименко, який дуже добре розуміється на піарній частині, на шоу, на креативі», – розповів один із лідерів партії.

Для ухвалення рішення про проведення конкретної акції партійний актив голосує, зв’язується з людьми, готує атрибутику.

«Між тим, якщо голова нашого київського осередку Богдана Долинська вирішить сама провести акцію, то вона може у нас і не питати – такі в нас правила», – додав Віктор Трегубов.

До слова, п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко вважає своєю найбільшою помилкою під час перебування на посаді глави держави «прорахунки у кадровій політиці».