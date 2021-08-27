Порошенко розповів про свою «найбільшу помилку» під час президентства

Порошенко наголосив, що в цілому команда часів його президентства «знайшла або виростила яскраву плеяду талановитих управлінців в різних сферах

П’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко вважає своєю найбільшою помилкою під час перебування на посаді глави держави «прорахунки у кадровій політиці». Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроєкту до 30-річчя Незалежності України.

Журналісти запитали в Порошенка, що він вважає «найбільшою помилкою свого президентства».

«Прорахунки у кадровій політиці. Коротка лава запасних і обмежений фінансовий ресурс для рекрутингу; користолюбство одних і нарцисизм інших; нарешті, складний механізм погодження кандидатур у межах коаліції», – зазначив політик у відповідь.

Водночас Порошенко наголосив, що в цілому команда часів його президентства «знайшла або виростила яскраву плеяду талановитих управлінців в різних сферах, від армії до культури, які й у майбутньому ще стануть в добрій нагоді для країни».

Для порівняння він навів приклад нинішньої влади, нагадавши, що за два роки після парламентських виборів-2019 фігурантом гучного скандалу став кожен п’ятий депутат від провладної партії «Слуга народу» (відповідні дані раніше оприлюднили в Комітеті виборців України).

«Все пізнається, коли порівнюєш, і, погодьтеся, наша команда виглядає дуже пристойно на фоні зелених дилетантів. За два роки «зелені« повністю зруйнували реформу державної служби, втілену нами на кошти західних партнерів, і не провели жодного, наголошую, жодного чесного і прозорого конкурсу», – заявив політик.

Нагадаємо, нападника на Порошенка відправили до реанімації.

Напередодні адвокат Головань заявив, що чоловіка, який облив Порошенка зеленкою, відпустили.

Нагадаємо, Вашингтон послав сигнал Банковій через напад на Порошенка.

Як відомо, напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.