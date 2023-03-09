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Сі Цзіньпін зробив ставку на перемогу Росії: деталі від Nikkei Asia

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Сі Цзіньпін зробив ставку на перемогу Росії: деталі від Nikkei Asia
Аналітики провели дослідження, аби догодити китайському президенту
фото з відкритих джерел

Влада Китаю вважає, що повномасштабна війна проти України завершиться влітку 2023 року, тому й оприлюднила до річниці вторгнення свій «мирний план»

Китайські експерти опублікували звіт, у якому зазначається, що бойові дії в Україні завершаться вже влітку цього року. Так повідомляє видання Nikkei Asia

Згідно з джерелами, близькими до китайського уряду, в грудні Академія військових наук Китаю (AMS) завершила симуляцію війни в Україні, яка показала, що війна завершиться приблизно влітку 2023 року, і «Росія переможе». У доповіді йдеться про те, що і російська, і українська економіки надто виснажені, щоб продовжувати війну після літа. 

Nikkei припускає, що результати були зміщені на користь РФ, щоб догодити керівництву Китаю, що схиляється до Москви. Проте, почувши прогноз AMS, Пекін підготував мирну пропозицію до річниці війни.

«Не виключено, ще результати були сфальсифіковані на користь Росії, аби догодити керівництву Китаю, прихильному до Москви. Але, за збігом обставин, термін дії пакету допомоги на 45 мільярдів доларів, прийнятого в грудні минулого року в США, закінчується і цього літа. Республіканці зараз мають більшість у Палаті представників США, а деякі члени партії скептично ставляться до щедрої допомоги, яка надається Україні»,–  йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті видання. 

Нещодавно глава МЗС Цінь Ган оцінив тісне партнерство Китаю з Росією. За словами Гана, країни є головними партнерами і між ними буцімто прокладено шлях довіри та створено модель міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, ситуація з впливом Китаю на російську сторону загострюється з кожним днем. Після 9 місяців безсторонності з'явилася інформація про надання Китаєм військової допомоги армії РФ. Українська сторона вважає ризики відкритого вступу Китаю у війну мінімальними. 

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