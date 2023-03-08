Китай все більше привертає увагу і одночасно викликає критику

Всередині Китаю поки що немає єдиної позиції щодо російсько-української війни

З одного боку, частина європейських країн, відкидаючи сам так званий «мирний план» Китаю із 12 пунктів, зазначають, що деякі пункти усе ж заслуговують на увагу та з ними можна працювати (зокрема, пункт який стосується засторог та недопустимості використання ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї).

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З іншого боку, у США все частіше говорять про те, що Китай всерйоз роздумує про надання військової допомоги Росії. Не напряму звісно, а через треті країни (Іран та Північну Корею). Більше того, у ЦРУ стверджують, як написало FT, що Сі взагалі уже дав вказівку китайській армії готуватися до вторгнення в Тайвань до 2027 року.

За будь-якого з можливих варіантів розвитку подій складно не погодитись із тим, що від позиції та участі Китаю (навіть якщо вона буде лише економічною, а не військовою) багато в чому залежить спроможність Росії продовжувати вести війну в довгу. Так само згодна з тим, що всередині Китаю поки що немає єдиної позиції.

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Дві причини, які можуть схилити Китай до більшої підтримки Росії, викладені у статті в FT. Перша – якщо РФ зникне як геополітичний гравець, то Китай залишиться єдиним конкурентом/опонентом для США; підтримка Росії у цьому контексті може сприйматися як можливість контролювати ризики ескалації і при цьому посилювати свій вплив. Друга – якщо Китай дійсно має військові наміри щодо Тайваню, то Пекін може розмірковувати наступним чином: чим більше Захід надаватиме ресурсів Україні, тим менше у нього залишиться потім для захисту Тайваню.

Так само є аргументи проти. Перший – ризик введення санкцій країнами ЄС, ринок яких Китай не хоче втрачати (це може спровокувати безробіття), і навіть навпаки – розраховує на посилення економічної співпраці в противагу США. Другий – зростання антикитайських настроїв у регіоні та проактивна політика США і партнерів з країнами тихоокеанського регіону для стримування Китаю. Як пише CNN, «Японія уже заявила про подвоєння витрат на оборону та придбання далекобійного озброєння у США; Південна Корея заявила, що стабільність у Тайванській протоці важлива для її безпеки, а Філіппіни оголосили про нову американську базу та говорять про спільне патрулювання Південно-Китайського моря разом з Австралією, Японією та США».