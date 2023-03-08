«Серйозні виклики». Сі Цзіньпін висунув США нові звинувачення

На думку світових економістів та політологів, ризик військового конфлікту між Китаєм і Сполученими Штатами стає все більшим, через продавлювання інтересів обох країн

Цього тижня президент Сі Цзіньпін звинуватив Вашингтон у спробах ізоляції його країни та стримуванні її розвитку. Це відображає зростаюче розчарування правлячої Комуністичної партії тим, що її прагненню до процвітання та глобального впливу загрожують обмеження США на доступ до технологій, підтримка Тайваню та інші кроки, які Пекін розглядає як ворожі. Про це пише видання AP.

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Сі Цзіньпін в понеділок прямо сказав, що очолювана США кампанія «стримування та придушення» Китаю «принесла безпрецедентні серйозні виклики». Він закликав громадськість «наважитися на боротьбу».

Конфлікт на конфлікті

У вівторок міністр закордонних справ Цінь Ган загострив це попередження, заявивши, що Вашингтон зіткнеться з можливим «конфліктом і конфронтацією», якщо він не змінить курс.

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«Міністр закордонних справ доповів, що Сполучені Штати спостерігають за Китаєм і вони повинні захищатися», – сказав Джон Делюрі, фахівець з міжнародних відносин Університету Йонсей у Сеулі.

Китай – навряд чи єдиний уряд, який обурюється домінуванням Вашингтона в глобальних стратегічних та економічних справах. Але китайські лідери бачать, що Сполучені Штати докладають додаткових зусиль, щоб перешкодити Пекіну як претенденту на регіональне та, можливо, глобальне лідерство.

Правляча партія хоче відновити історичну роль Китаю як політичного та культурного лідера, підвищити доходи, перетворивши країну на винахідника технологій, і об’єднати те, що вона вважає батьківщиною Китаю, взявши під контроль Тайвань, самоврядну острівну демократію, яку Пекін претендує на частину своєї території.

Пекін вважає це позитивними цілями, але американські чиновники бачать у них загрозу. Вони кажуть, що китайські плани розвитку принаймні частково базуються на крадіжці або тиску на іноземні компанії з метою передачі технологій. Дехто попереджає, що китайська конкуренція може підірвати промислове домінування та доходи США.

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Вашингтон перешкодив планам Пекіна, внісши китайські компанії, включно з першим світовим технологічним брендом Huawei, у чорний список, який обмежує доступ до процесорів та інших технологій. Це підірвало бренд смартфонів Huawei, який колись був одним із найбільших у світі. Американські чиновники лобіюють європейських та інших союзників, щоб вони уникали обладнання Huawei під час оновлення телефонних мереж.

Вашингтон посилається на побоювання безпеки, але Пекін каже, що це привід завдати шкоди його молодим конкурентам.

Обидва уряди мають найбільші у світі торгові відносини та спільні інтереси у боротьбі зі зміною клімату та іншими проблемами. Але відносини напружені через Тайвань, ставлення Пекіна до Гонконгу та переважно мусульманських етнічних меншин, а також його відмову критикувати чи ізолювати Росію за її вторгнення в Україну.

Нагнітання ситуації

Керівництво Китаю вважає, що «Сполучені Штати запровадили майже повсюдне, різке та відчайдушне стримування Китаю в усіх відношеннях, особливо у стратегічній та військовій сферах».

Представник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Вашингтон хоче «відповідально співіснувати» в рамках глобальної торгової та політичної системи, і заперечив бажання уряду США придушити Китай.

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«Йдеться про стримування Китаю. Мова не про придушення Китаю. Йдеться не про те, щоб стримувати Китай», – сказав Прайс у Вашингтоні. «Ми хочемо мати таку конструктивну конкуренцію, яка є чесною» і «не входить у цей конфлікт».

Сполучені Штати сформували стратегічну четвірку, разом з Японією, Австралією та Індією у відповідь на занепокоєння щодо Китаю та його претензій на великі морські простори, які є жвавими судноплавними шляхами. Вони наполягають, що група не зосереджується на якійсь одній країні, але її офіційні заяви стосуються територіальних претензій та інших питань, щодо яких у них є суперечки з Пекіном.

Остання зміна політичного тону сталася після гострої суперечки щодо китайської повітряної кулі, яку збили після того, як вона пролетіла над Північною Америкою. Його електроніку та інше обладнання перевіряє ФБР.

Цинь, міністр закордонних справ «намагається позиціонувати Китай як глобальну силу поміркованості та миру» перед іноземною аудиторією та сказати, що «це американці, які роздувають речі непропорційно», – сказав Делурі.

Тайванське питання

Уряд Сі особливо роздратований проявами підтримки американськими та іншими західними законодавцями Тайваню, який відділився від Китаю у 1949 році після громадянської війни.

Тайвань ніколи не був частиною Китайської Народної Республіки, але Комуністична партія каже, що 22-мільйонний острів має об’єднатися з материком, якщо необхідно, силою.

Згідно з федеральним законом, Вашингтон зобов’язаний стежити за тим, щоб Тайвань мав зброю, щоб захистити себе, і продавав йому винищувачі та ракети. Китайські лідери скаржаться, що це заохочує тайванських політиків, які, можливо, захочуть чинити опір об’єднанню та, можливо, проголосити формальну незалежність, крок, який, за словами Пекіна, призведе до війни.

Прем'єр-міністр Лі Кецян, який цього місяця має залишити посаду другого лідера Китаю, закликав у неділю до «мирного возз'єднання». Але уряд Сі також посилив зусилля, щоб залякати острів, літаючи на винищувачах і запускаючи ракети в море поблизу.

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Останній спад є «свідченням справжньої деградації» американсько-китайських відносин, які «ніколи не мали великої довіри», – сказав Дрю Томпсон, співробітник Школи публічної політики Лі Куан Ю при Національному університеті Сінгапуру.

Китайські лідери «розглядають будь-які дискусії зі стратегічних питань як делікатні та поза межами», що призводить до «підвищеного ризику прорахунків», – сказав Томпсон.

«Вони вважають, що США є гегемоном, який прагне підірвати Комуністичну партію та її легітимність, і у них є чимало доказів цього», – сказав він. «Але якщо сприйняття та баланс інтересів зміняться, вони можуть так само легко повірити, що США є партнером для досягнення цілей партії», – зазначив він.