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Вступ Китаю у війну. Резніков розказав про можливі ризики

glavcom.ua
Вступ Китаю у війну. Резніков розказав про можливі ризики
Олексій Резніков відкидає думку щодо вступу Китаю у війну
фото: Liga.net

Міністр оборони вважає, що прямої військової підтримки Росії з боку Китаю не буде

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Китай займає доволі обережну позицію щодо російсько-української війни, тому не має на меті відкрито вступати в протистояння. Про це він повідомив в інтерв’ю Liga.net.

Резніков підкреслив, що лідери Індії та Китаю займають чітку позицію: війна – не спосіб вирішення конфліктів між державами. Але сам факт того, що Росія шукає підтримки на стороні говорить про те, що противник має доволі серйозні проблеми з озброєнням. Це хороший сигнал для нас.

«Я спостерігав за виступами лідерів Китаю та Індії. Вони доволі чітко сказали, що сьогодні війна – це не спосіб розв'язання проблем між країнами. Є інші пріоритети. Це продумана і свідома позиція. Тому я маю надію, що прямої відкритої допомоги Росії не буде», – сказав Резніков.

Водночас глава Міноборони зауважив, що існує загроза постачання китайською стороною дронів та того, що може перешкоджати їх роботі. Це може серйозно змінити хід війни. 

«Якщо, не дай боже, Китай ухвалює рішення вступити в альянс – їх виробник може зробити багато того, що буде перешкоджати роботі наших дронів. Тому що аероскоп ніхто не скасовував, місцезнаходження оператора зрозуміле. І будуть боротися не з дронами, а з операторами», – сказав Резніков. 

«Я продовжую залишатися упоротим (в хорошому сенсі) представником позиції, що нам треба розвивати власне українське виробництво дронів. Тоді ми будемо незалежні», – вважає глава Міноборони.

Резніков додав: якщо ж усе-таки Китай ухвалить рішення відкрито допомагати Росії, то єдине що залишиться Україні – це полягатися на позицію західних партнерів, зокрема санкційну. 

Зазначимо, що на озброєнні РФ було помічено квадрокоптери китайського витробництва DJI, котрі полюють за українськими розвідниками, що використовують дрони цього ж виробництва. В Китаї свою причетність заперечують і відмовляються скасовувати роботу компанії в Росії.

Нагадаємо, Китай запропонував власну формулу миру в Україні, проте вона приховує чимало нюансів. Українці у соцмережах не забарилися й відреагували на пропозицію КНР.

Читайте також: Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім

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