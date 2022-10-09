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Китаю – Бурятія, Україні – Кубань: нардеп розказав, як після війни Росію розділять на сектори

Надія Карбунар
glavcom.ua
Китаю – Бурятія, Україні – Кубань: нардеп розказав, як після війни Росію розділять на сектори
Після війни в Росії буде зовнішнє управління
фото з відкритих джерел

За словами нардепа Олега Дунди, у регіонів Росії відсутнє розуміння, чому вони мають бути частиною «русского міра»

Після перемоги над Росією Україна має встановити контакти з регіональними елітами, які могли би прийти на заміну нинішньому режиму, та сформувати окупаційні адміністрації на території республік РФ. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда, який є автором законопроєкту про заборону ідеології «Русского мира» в Україні.

«Гадаю, для цього нам потрібен новий Потсдам (Потсдамська мирна конференція країн-переможців Другої світової, що відбувалася 17 липня – 2 серпня 1945 р.) і нова Ялта (Ялтинська конференція – дипломатична зустріч США, Великої Британії і СРСР, 4 – 11 лютого 1945 р.), де лідери провідних країн світу визначили би, якими територіями вони опікуватимуться, щоби не було протистояння. Зокрема Китай міг би на себе взяти керування окупаційною адміністрацією, наприклад, Бурятії чи Камчатки. Казахстан міг би взяти під тимчасовий контроль частину Сибіру. Ми можемо створити окупаційну адміністрацію на Кубані і на територіях, прилеглих до наших східних кордонів. ЄС і США могли би взяти під тимчасовий контроль Москву і Санкт-Петербург, так звану Московію», – сказав Олег Дунда.

За словами нардепа, у регіонів Росії відсутнє розуміння, чому вони мають бути разом. Для того, щоби об’єднати російські колонії на початку 2000-х вигадали ідеологію «Русского мира». Себто, що всюди, де люди розмовляють російською, є Російська імперія.

«Ця ідеологія сама по собі націоналістична, експансивна та, навіть, фашистська. Та і вона не пояснює, чому Татарстан повинен бути частиною «Русского мира». Гадаю, навіть Москва розуміє приреченість цієї ідеології», – пояснив соратник Зеленського.

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.  

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. 

Читайте також: Нардеп Олег Дунда: Ми можемо створити окупаційну адміністрацію на Кубані
Теги: депутат Китай Казахстан партії Україна звільнення Москва

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