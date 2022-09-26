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Розвал Росії. Депутат Дунда пояснив, яку потужну перевагу отримають регіони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвал Росії. Депутат Дунда пояснив, яку потужну перевагу отримають регіони
Дунда вважає, що всі найцінніші ресурси нинішньої Росії сконцентровані у національних республіках
фото з відкритих джерел

Дунда: «Усі економічні ресурси із периферії стягуються для вирішення імперських завдань Кремля»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. Про це Дунда заявив під час Третього форуму вільних народів ПостРосії, який відбувся у Гданську.

На сьогодні «всі економічні ресурси із периферії стягуються для вирішення імперських завдань Кремля», – зазначив Дунда.

Як приклад він привів Республіку Саху (нині суб'єкт в Російській Федерації, входить до складу Далекосхідного федерального округу), де залягають чи не найбільші поклади нафти і газу. Проте цей регіон відносять до найбідніших. «Така ж само ситуація з вугіллям, де лідерами розробки і видобутку є республіка Алтай, Саха та Тива. Залізні та інші руди – Саха, Кубань, Тива, Карелія. Тобто всі найцінніші ресурси нинішньої Росії сконцентровані у національних республіках.  Їх майбутнє при набутті незалежності від Росії може бути безхмарним», – констатував нардеп.

«Ці нові країни, а також Башкорстан (нині суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Приволзького федерального округу), Татарстан (нині суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Приволзького федерального округу) та інші можуть в подальшому використовувати власні ресурси для розвитку своїх територій, на покращення життя власного народу, а не на мілітаристичні імперські завоювання, які зараз демонструє Російська Федерація», – додав Дунда. 

Третій Форум вільних народів ПостРосії відбувся в Гданську за організаційної підтримки групи європейських консерваторів та реформістів, а також при безпосередній підтримці члена цієї групи, депутата Європарламенту від Польщі Анни Фотиги.

Основні спікери форуму – представники національних утворень, які бачать майбутнє своїх народів у праві на самовизначення, а також звільненні і деокупації від імперського режиму Російської Федерації.

Нагадаємо, експерти Єльського Університету США вважають, що економічний крах РФ не за горами. Росії пророчать найбільшу рецесію з часів розпаду СРСР.

Також третій президент України Віктор Ющенко вважає, що настав час розпаду країни-терористки РФ. Адже у поневолених країнах зростає національний дух і прагнення до незалежності.

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Теги: росія анексія економіка депутат партії президент

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