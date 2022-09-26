Розвал Росії. Депутат Дунда пояснив, яку потужну перевагу отримають регіони

Дунда: «Усі економічні ресурси із периферії стягуються для вирішення імперських завдань Кремля»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. Про це Дунда заявив під час Третього форуму вільних народів ПостРосії, який відбувся у Гданську.

На сьогодні «всі економічні ресурси із периферії стягуються для вирішення імперських завдань Кремля», – зазначив Дунда.

Як приклад він привів Республіку Саху (нині суб'єкт в Російській Федерації, входить до складу Далекосхідного федерального округу), де залягають чи не найбільші поклади нафти і газу. Проте цей регіон відносять до найбідніших. «Така ж само ситуація з вугіллям, де лідерами розробки і видобутку є республіка Алтай, Саха та Тива. Залізні та інші руди – Саха, Кубань, Тива, Карелія. Тобто всі найцінніші ресурси нинішньої Росії сконцентровані у національних республіках. Їх майбутнє при набутті незалежності від Росії може бути безхмарним», – констатував нардеп.

«Ці нові країни, а також Башкорстан (нині суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Приволзького федерального округу), Татарстан (нині суб'єкт Російської Федерації, входить до складу Приволзького федерального округу) та інші можуть в подальшому використовувати власні ресурси для розвитку своїх територій, на покращення життя власного народу, а не на мілітаристичні імперські завоювання, які зараз демонструє Російська Федерація», – додав Дунда.

Третій Форум вільних народів ПостРосії відбувся в Гданську за організаційної підтримки групи європейських консерваторів та реформістів, а також при безпосередній підтримці члена цієї групи, депутата Європарламенту від Польщі Анни Фотиги.

Основні спікери форуму – представники національних утворень, які бачать майбутнє своїх народів у праві на самовизначення, а також звільненні і деокупації від імперського режиму Російської Федерації.

Нагадаємо, експерти Єльського Університету США вважають, що економічний крах РФ не за горами. Росії пророчать найбільшу рецесію з часів розпаду СРСР.

Також третій президент України Віктор Ющенко вважає, що настав час розпаду країни-терористки РФ. Адже у поневолених країнах зростає національний дух і прагнення до незалежності.