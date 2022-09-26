На Форумі вільних народів ПостРосії підписано маніфест про перебудову РФ

На території нинішньої Російської Федерації має початися боротьба за звільнення поневолених народів

Учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

«Ми закликаємо мешканців Карелії, Інгрії, Кенігсберг (Балтійська Республіка), Лапландії, Смаландії (Смоленський край), Новгорода, Пскова, Біармії/Померанії, Комі та всі сусідні регіони розпочати активну системну боротьбу за власне звільнення та деокупацію від імперського редиму воєнних злочинців держави-терористки РФ», – йдеться в маніфесті.

«Сьогодні питання полягає не в тому, чи відбудеться повна та незворотна деколонізація Російської Федерації зі звільненням корінних народів, східних слов'янських регіонів та в основному російських регіонів з імперського центру Кремля чи ні. Питання вже навіть не тоді, коли саме це станеться... і навіть не як це станеться... А яким буде загальне майбутнє Європи та вільних незалежних держав ПостРосії», – говорили на форумі.

«Є лише одна правильна відповідь: Європа (ЄС, включно з Україною як повноправним членом) разом із Сполученим Королівством мають взяти відповідальність та лідерство не лише в історичній місії звільнення та деколонізації корінних народів та східних слов'янських регіонів нинішньої Російської Федерації, а й у реконструкції держав постросійського простору», – зазначає маніфест.

Форум об’єднав політиків, експертів, представників російських регіонів. Вони впевнені, що після поразки Росії у війні проти України федерація розпадеться на окремі держави: Кенігсберг на місці Калінінградської області, Інгрія замість Ленінградської та Санкт-Петербург та Карелія – на кордоні з Фінляндією. На думку учасників форуму, з утворення цих незалежних держав розпочнеться розпад Росії. Вони впевнені, що це єдиний шлях до деімперіалізації Росії після її поразки у війні.

Про неминучість утворення на місці нинішньої Росії незалежних держав говорять не перший рік. Наприклад, майбутня Інгрія вже має свою символіку.

Першим кроком до незалежності російських регіонів, на думку учасників Форуму вільних народів, має стати формування національної ідентичності громадян. Адже Кремль і за Радянського Союзу, і тепер прагне цю ідентичність стерти.

За десятиліття правління Путіна навіть колись багаті території РФ перетворилися на депресивні регіони. Для Кремля російські регіони – лише сировинні придатки. Але перемогти Кремль без силового протистояння, на думку експертів, буде складно. Учасники закликають росіян до протестів проти путінського режиму та саботажу мобілізації, адже лише так можна отримати шанс на зміни у країні.

Нагадаємо, Російська Федерація у недалекому майбутньому перестане існувати. Є навіть карти, які ілюструють розміри майбутньої Росії або ж Московії, також варіюється кількість державних новоутворень, які з’являться на території нинішньої Російської Федерації.