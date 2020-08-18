Кличко підтримав протести у Білорусі
Свою позицію щодо подій у Білорусі мер Києва висловив у соцмережі
Мер Києва Віталій Кличко підтримав білоруський народ у його боротьбі за вільну країну.
Він виклав в своїй сторінці в Instagram фото з біло-червоно-білим прапором, який використовується учасниками протестів у Білорусі.
Також Кличко додав до публікації хештег #жывебеларусь.
На фото національний прапор Білорусі на будівлі Київської міської державної адміністрації. Цей прапор підняли на КМДА 16 серпня на знак солідарності з білоруським народом.
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Нагадаємо, згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.
У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.