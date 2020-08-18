Кличко підтримав протести у Білорусі



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Мер Києва Віталій Кличко висловив свою позицію щодо протестів у Білорусі

Свою позицію щодо подій у Білорусі мер Києва висловив у соцмережі

Мер Києва Віталій Кличко підтримав білоруський народ у його боротьбі за вільну країну.

Він виклав в своїй сторінці в Instagram фото з біло-червоно-білим прапором, який використовується учасниками протестів у Білорусі.

Також Кличко додав до публікації хештег #жывебеларусь.

На фото національний прапор Білорусі на будівлі Київської міської державної адміністрації. Цей прапор підняли на КМДА 16 серпня на знак солідарності з білоруським народом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko) 16 Авг 2020 в 12:25 PDT

Нагадаємо, згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

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