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    Політика

    Кличко підтримав протести у Білорусі

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    Мер Києва Віталій Кличко висловив свою позицію щодо протестів у Білорусі - Кличко підтримав протести у Білорусі
    Мер Києва Віталій Кличко висловив свою позицію щодо протестів у Білорусі

    Свою позицію щодо подій у Білорусі мер Києва висловив у соцмережі

    Мер Києва Віталій Кличко підтримав білоруський народ у його боротьбі за вільну країну.

    Він виклав в своїй сторінці в Instagram фото з біло-червоно-білим прапором, який використовується учасниками протестів у Білорусі.

    Також Кличко додав до публікації хештег #жывебеларусь.

    На фото національний прапор Білорусі на будівлі Київської міської державної адміністрації. Цей прапор підняли на КМДА 16 серпня на знак солідарності з білоруським народом.

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    Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

    Нагадаємо, згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

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