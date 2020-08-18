Лукашенко збрехав? У Німеччині спростували його заяву про розмову з Меркель



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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель

Представник уряду ФРН заявив, що Меркель з 9 серпня не говорила з Лукашенком

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з чинним президентом Білорусі Олександром Лукашенко останніми днями, а саме із 9 серпня. Про це заявив представник уряду ФРН, коментуючи розповідь Лукашенка про дзвінок Меркель передає агентство Reuters.

«Такої бесіди між Меркель і Лукашенко не було з часу проведення виборів», — відзначили в німецькому кабміні.

У понеділок Лукашенко на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що в неділю йому дзвонила Ангела Меркель і хотіла «поговорити». Втім, за словами президента Білорусі, він не з усіма готовий зараз спілкуватися.

Раніше пресслужба литовського президента Гітанаса Науседи за підсумками його телефонної розмови з Меркель повідомила, що «Берлін в даний час по дипломатичних каналах намагається зв’язатися з Лукашенком для пошуку виходу з ситуації, що склалася (в республіці)».

Виступ Олександра Лукашенка на МЗКТ, 17 серпня 2020 року:

Разом з тим наередодні уряд Німеччини визнав факт переговорів з Тихановською, головною опоненткою Лукашенка на виборах президента.

Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.