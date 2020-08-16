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    Протести у Білорусі. Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України»

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    Білорусія загине як держава в разі, якщо в країні проведуть повторні вибори - Протести у Білорусі. Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України»
    Білорусія загине як держава в разі, якщо в країні проведуть повторні вибори

    «Ми зірвемося в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель» – Лукашенко

    Білорусія загине як держава в разі, якщо в країні проведуть повторні вибори. Таку долю республіці передрік президент Олександр Лукашенко, передає ТАСС.

    За словами Лукашенка, найближчі сусіди Білорусі, зокрема, Литва, Латвія, Польща і Україна, вимагають провести в республіці нові вибори.

    «Танки, літаки в 15 хвилинах від наших кордонів... Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потуги на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща і на жаль наша рідна Україна, її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу в них ми зірвемось у штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація», - сказав Лукашенко.

    Акція на підтримку Лукашенка відбувається на площі Незалежності з годинним запізненням.

    Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва

    Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

    Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

    До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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    МЗС Білорусь вибори Олександр Лукашенко
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