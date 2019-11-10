Стенограма ще однієї розмови Трампа із Зеленським може бути оприлюднена 12 листопада



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Дональд Трамп хоче викласти в публічний доступ «ще одну розмову» із Володимиром Зеленським

Скоріш за все, під «ще однією розмовою» мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Білий дім може оприлюднити стенограму «ще однієї розмови» з українським колегою Володимиром Зеленським уже 12 листопада.

Про це Трамп сказав журналістам на авіабазі Ендрюс перед своїм відбуттям до міста Таскалуса, штат Алабама, повідомляє агентство Reuters.

«Скоро буде оприлюднено ще одну стенограму, що дуже важливо. Я дам вам ще одну стенограму, бо в мене було дві телефонні розмови з президентом України», — заявив Трамп.

Скоріш за все, під «ще однією розмовою» мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня — одразу після того, як в Україні було оголошено попередні результати президентських виборів. Відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, видання Politico припускає, що мова могла йтися і про корупцію в Україні.

Уперше про наміри оприлюднити стенограму іншої розмови з президентом України Трамп заявив у п’ятницю 8 листопада.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Нагадаємо, ексрадник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон володіє цінною інформацією про кампанію тиску Білого дому на Україну, що досі залишається невідомою для розслідування з імпічменту президента Трампа.