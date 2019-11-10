Екснардеп вимагає ініціювати процедуру імпічменту «узурпатора» Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко планує звернутися до Верховного суду з позовом про визнання неконституційним законопроекту Зеленського

Ляшко розкритикував доручення Зеленського Кабміну розробити і внести на розгляд Верховної Ради закон про вимоги та стандарти до новин

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає ініціювати процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського за обмеження свободи слова.

Відеозвернення Ляшко виклав на своєму Youtube-каналі.

Екснардеп розкритикував доручення Зеленського Кабміну розробити і внести на розгляд Верховної Ради закон про вимоги та стандарти до новин. Він вважає цю ініціативу президента неконституційним наступом на свободу слова і черговим кроком до узурпації влади.

«Доручення Зеленського Кабміну розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про вимоги та стандарти новин – це неконституційний наступ на свободу слова і черговий крок до узурпації влади. Перед тим, як Зеленський вимагав би розробити стандарти до новин, нехай розробив би стандарти до своїх дебільних жартів, які принижують Україну і кожного українця. Тому я закликаю парламентську опозицію, якщо вона справді є, негайно, наступного тижня розпочати процедуру імпічменту президента Зеленського та усунення його з президентської посади за неконституційні дії, узурпацію влади, наступ на свободу слова і наступ на незалежне правосуддя», - сказав Ляшко.

Також політик повідомив, що планує звернутися до Верховного суду з позовом про визнання неконституційним законопроекту Зеленського.

«Я особисто вже дав доручення підготувати позов і ми негайно звернемося в суд, де оскаржимо неконституційний указ Зеленського. Я дуже сподіваюся, що в Україні знайдуться судді, якщо не адміністративних, то у Верховному суді, які визнають неконституційним цей указ. І це буде підставою для початку процедури імпічменту Президента...Закликаю всіх об‘єднатися, щоб зупинити узурпатора, який веде Україну до капітуляції, хаосу і нового Майдану!» - резюмував політик.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.

Нагадаємо, що 6 листопада Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів, яка збирається вирішувати, хто є журналістом, а хто ні.

Як повідомлялося, тиск правоохоронних органів на телеканал «Прямий» і його власника – це лише складова частина загального процесу, який зараз відбувається в Україні. І це немає нічого спільного з європейськими стандартами.