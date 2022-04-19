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    Думки вголос

    Боже, яке ж це щастя − наступні вибори

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Вперше в новітній історії України, ми маємо всі шанси позбутися проросійських сил у парламенті - Боже, яке ж це щастя − наступні вибори
    Вперше в новітній історії України, ми маємо всі шанси позбутися проросійських сил у парламенті
    фото з відкритих джерел

    До третьої річниці обрання Зеленського президентом України

    Раптом я подумав, про наступні після нашої Перемоги вибори.

    Звісно, мені, як завжди, не байдуже буде, за кого голосувати, і я свідомо та зважено зроблю свій вибір. Але вперше за всі ці роки у мене не буде страху неминучої катастрофи, якщо більшість співвітчизників проголосує не так, як я.

    Я, навіть, передчуваю цей кайф – голосуєш, за кого хочеш, не підраховуєш варіантів, коли треба будь-що голосувати за якогось Х, щоби не пройшов ще гірший У. А може, політики колись (не через століття!) нам подарують можливість вибирати між реальними правими та лівими, «зеленими» і «технократами»?

    І не буде партій «за адін народ» і «професійних патріотів» – теж. А якась новітня партія регіонів буде реально партією українських регіонів з відповідною програмою щодо регіональної політики – і нічого (нічого!) більше.

    А ще – не треба буде більше зважувати ступінь «промосковскості» кандидатів, бо таких в бюлетені бути не може в принципі, з природніх причин, як, скажімо, у липні не може піти сніг.

    Боже, яке же це щастя! Коли там у нас наступні вибори?

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти вибори війна Україна окупація #stoprussia
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    Боже, яке ж це щастя − наступні вибори