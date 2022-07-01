Новообраний омбудсмен з прав людини звернувся до українців

Дмитро Лубінець вперше виступив перед Радою на новій посаді

Новий Уповноважений Верховною Радою з прав людини Дмитро Лубінець зробив свою першу заяву на посаді омбудсмена. Лубінець зазначив, що він відкритий до комунікації та співпраці з Парламентом, Президентом та усіма гілками влади.

«Вважаю, що головним завданням Уповноваженого Верховної Ради України в умовах війни є посилення спроможності Офісу забезпечити захист конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема: військовослужбовців, членів їхніх родин; людей, які змушені втікати від жаху війни; тих, хто не завжди може захистити себе сам: дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю, представників меншин; наших громадян, які залишились на тимчасово окупованих територіях або виїхали за межі країни», – зауважив Лубінець.

Новообраний омбудсмен з прав людини нагадав, що у цей непростий час, як ніколи раніше, українці потребують особливого захисту від держави.

«Кожен громадянин повинен пам’ятати про цінність своїх прав, вірити у їхню непохитність і мати реальну змогу на їхній захист», – сказав він у виступі перед Верховною Радою.

Нагадаємо, нардепи призначили нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець.

Нардепи призначили нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець. Відповідне рішення підтримали 250 парламентарів.

Дмитро Лубінець – український політик та юрист, народний депутат України 8-го скликання (від «Блоку Петра Порошенка») та 9-го скликання (поза партіями). У 2019 році пройшов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець по округу № 60 (Донецька область) і став членом депутатської групи «За майбутнє», яка 2 червня 2020 року стала партією.

Нагадаємо, 31 травня парламент проголосував за звільнення уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Людмилу Денісову.

Народні депутати від «Слуги народу» заявляють, що омбудсмен Людмила Денісова неналежно виконувала свої обов’язки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

30 травня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади.

Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

Раніше правозахисниця Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендували три представника «Слуги народу» – Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

Втім, стаття 5 закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наголошує, що цю посаду може зайняти громадянин України, якому на день обрання виповнилося 40 років. Тоді як Безуглій – 34 роки, а Качурі – взагалі лише 31.