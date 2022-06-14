Конституційний суд не зміг обрати нового главу замість Тупицького

Повторні вибори мають відбутися не пізніше 15 липня

Сьогодні, 14 червня, під час виборів голови Конституційного Суду жоден кандидат на посаду не отримав необхідну кількість голосів суддів. Про це повідомила народна депутатка з фракції «Слуга народу», заступниця голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Ольга Совгиря.

«Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів», – зазначила вона.

Відтак, повторні вибори мають відбутися не пізніше 15 липня.

Вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

Нагадаємо, місце скандального Тупицького у Конституційному Суді посіла Оксана Грищук.

До слова, нещодавно ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили в одному з фастфудів Відня. До слова, 15 травня закінчився термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді.