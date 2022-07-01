Рада призначила нового омбудсмена

Уповноваженим став Дмитро Лубінець

Нардепи призначили нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним став Дмитро Лубінець. Відповідне рішення підтримали 250 парламентарів.

Дмитро Лубінець – український політик та юрист, народний депутат України 8-го скликання (від «Блоку Петра Порошенка») та 9-го скликання (поза партіями). У 2019 році пройшов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець по округу № 60 (Донецька область) і став членом депутатської групи «За майбутнє», яка 2 червня 2020 року стала партією.

Нагадаємо, 31 травня парламент проголосував за звільнення уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Людмилу Денісову.

Народні депутати від «Слуги народу» заявляють, що омбудсмен Людмила Денісова неналежно виконувала свої обов’язки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

30 травня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади.

Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

Раніше правозахисниця Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендували три представника «Слуги народу» – Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

Втім, стаття 5 закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наголошує, що цю посаду може зайняти громадянин України, якому на день обрання виповнилося 40 років. Тоді як Безуглій – 34 роки, а Качурі – взагалі лише 31.