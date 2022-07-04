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  4. Колишній соратник Януковича згадав, як було добре на Донбасі при Україні (фото)
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    Політика

    Колишній соратник Януковича згадав, як було добре на Донбасі при Україні (фото)

    Колесніков обіймав посаду міністра інфраструктури в уряді Миколи Азарова (2010-2012 роки) - Колишній соратник Януковича згадав, як було добре на Донбасі при Україні (фото)
    Колесніков обіймав посаду міністра інфраструктури в уряді Миколи Азарова (2010-2012 роки)
    фото з відкритих джерел

    Борис Колесніков у соцмережі ностальгує за подіями 20-річної давнини

    Колишній регіонал Борис Колесніков із ностальгією пригадав спортивні події, які відбувалися в Донецьку. Проросійський політик опублікував фотографії двадцятирічної давності з фіналу Кубка України на стадіоні «Шахтар».

    «3 липня 2002 року. Стадіон «Шахтар». Свято чемпіона Шахтаря», – написав Колесніков у Facebook і опублікував низку фотографій з події.

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    Колишній соратник Януковича згадав, як було добре на Донбасі при Україні (фото)
    Колишній соратник Януковича згадав, як було добре на Донбасі при Україні (фото)
    Колишній соратник Януковича згадав, як було добре на Донбасі при Україні (фото)

    Політик опублікував урочисту ходу з нагоди перемоги «Шахтаря», а також запрошення на матч.

    Нагадаємо, Борис Колесніков бізнесмен та проросійський політик, секретар президії Партії регіонів, народний депутат України V, VI, VII скликань, колишній віце-прем'єр-міністр та колишній міністр інфраструктури в уряді Миколи Азарова (2010-2012). Саме Колесников відповідав за підготовку чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012).

    До відома, Колесніков – виходець із Маріуполя, яке нещадно знищили окупанти.

    Як раніше повідомлялося, у Маріуполі виявлено ще одну братську могилу. Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

    Теги: росія окупанти депутат війна Борис Колесніков партії Україна окупація #stoprussia
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    Колишній соратник Януковича згадав, як було добре на Донбасі при Україні (фото)