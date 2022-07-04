Колишній соратник Януковича згадав, як було добре на Донбасі при Україні (фото)

Борис Колесніков у соцмережі ностальгує за подіями 20-річної давнини

Колишній регіонал Борис Колесніков із ностальгією пригадав спортивні події, які відбувалися в Донецьку. Проросійський політик опублікував фотографії двадцятирічної давності з фіналу Кубка України на стадіоні «Шахтар».

«3 липня 2002 року. Стадіон «Шахтар». Свято чемпіона Шахтаря», – написав Колесніков у Facebook і опублікував низку фотографій з події.

Політик опублікував урочисту ходу з нагоди перемоги «Шахтаря», а також запрошення на матч.

Нагадаємо, Борис Колесніков – бізнесмен та проросійський політик, секретар президії Партії регіонів, народний депутат України V, VI, VII скликань, колишній віце-прем'єр-міністр та колишній міністр інфраструктури в уряді Миколи Азарова (2010-2012). Саме Колесников відповідав за підготовку чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012).

До відома, Колесніков – виходець із Маріуполя, яке нещадно знищили окупанти.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі виявлено ще одну братську могилу. Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.