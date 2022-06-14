Суд заборонив партію держзрадника Мураєва «Наші»

Майно партії «Наші» та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі

Суд заборонив діяльність чергової проросійської партії в Україні

Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію «Наші», яку Мін’юст вважає проросійською. Про це повідомила представниця Мін'юсту, яка була присутня на засіданні, передає Рух ЧЕСНО.

Як відомо, очільником партії «Наші» є екснардеп Євгеній Мураєв. Це вже четверта заборонена проросійська партія і сьогодні суд розглядатиме справи по ще 4 партіях, зокрема справи щодо партій двох держзрадників Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

Майно партії «Наші» та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Аргументи Міністерства наразі громадськості невідомі, оскільки колегія суддів у складі Матковської, Кузьмича і Улицького не допустила на засідання журналістів та представників громадськості. Причиною недопуску вказали карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду.

Що відомо про Євгенія Мураєва та партію «Наші»

фото: Рух ЧЕСНО

Як відомо, партія «Наші» була заснована Євгенієм Мураєвим, який в українській політиці став помітним з 2006 року. Тоді він вперше став депутатом Харківської обласної ради від партії «Віче» (зараз «Акцент»).

Після невдалої спроби попасти до парламенту у списку блоку КУЧМА в 2007 році Мураєв знову обрався до Харківської облради, але вже від «Партії регіонів» (2010). Від неї ж він вперше пройшов до парламенту у 2012 році (181 округ). У 2014 році Мураєв знову переміг на 181 окрузі, вже як самовисуванець. У парламенті політик приєднався до фракції Опозиційний блок. До речі, цю партію суд заборонив 8 червня.

У 2017 році Євгеній Мураєв спільно із ще одним держзрадником Вадимом Рабіновичем почав розвивати партію «За життя». Досвід швидкого зростання впізнаваності цієї партії Мураєв згодом використає для розкрутки власної партії. Рейтинг «За життя» вдалося підвищити досить швидко — в першу чергу через однойменні авторські програми Вадима Рабіновича на телеканалах 112 та NewsOne. На той момент NewsOne належав Євгенію Мураєву (формально, його батьку), а сам він був головою політради партії.

Влітку 2018 року до перспективної і рейтингової партії приєднався ще один держзрадник Віктор Медведчук, з чим Мураєв не погодився і покинув «За життя». Тоді ж він продав NewsOne соратнику Медведчука держзраднику Тарасу Козаку.

Вже у жовтні 2018 року Мураєв буквально одночасно запускає рекламну кампанію своєї нової політичної партії «Наші» та новоствореного телеканалу «Наш», лого якого так само працювало на підвищення впізнаваності партії.

Разом з тим, у самостійному плаванні Мураєв був не довго. Після тривалої і досить масштабної кампанії політик зареєструвався кандидатом у президенти й у березні зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула.

Зняття своєї кандидатури на президентських виборах забезпечило Мураєву перше місце у списку партії «Опозиційний блок» до парламенту, в тому ж таки 2019 році. Однак партія набрала всього кілька відсотків голосів і до парламенту не потрапила.

На місцевих виборах 2020 року «Наші» фактично ніяк себе не проявили й виставили кандидатів лише до кількох рад на Одещині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, першою партією, яку суд заборонив ще 8 червня, став «Опозиційний блок». 13 червня, Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив партію «Соціалісти».

Мін’юст подав позови про заборону 11 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність «призупинила» Рада нацбезпеки і оборони (РНБО). Серед них «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія», «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, «за» проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.

Також Верховна Рада пропонує застосовувати люстрацію до засновників та членів 11 політичних партій.

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