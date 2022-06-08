Заборона партій: суд ухвалив рішення щодо «Опозиційного блоку»

«Опозиційний блок» наразі не є активною політичною партією

8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок». Копію рішення суду оприлюднив Рух «ЧЕСНО».

Відповідно до рішення суду, майно партії та всіх її осередків передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Зазначається, що засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

Через закритість судового процесу причини заборони «Опозиційного блоку» стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення. Саме засідання тривало десь півтори години.

Як відомо, партія «Опозиційний блок» була наступницею Партії Регіонів та основою створеної у 2018 році «Опозиційної платформи – За життя». Восени 2018 року партія розкололась на дві частини, одна із яких, власне «Опозиційний блок», на позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році не пройшла у парламент. Наразі партія «Опозиційний блок» не є активним політичним проєктом.

Нагадаємо, наразі Мін’юст подав позови про заборону 11 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність «призупинила» Рада нацбезпеки і оборони (РНБО). Серед них «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія», «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, «за» проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.

Також Верховна Рада пропонує застосовувати люстрацію до засновників та членів 11 політичних партій.