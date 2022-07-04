Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)

У області багато пожеж, попередньо – постраждалих немає

Минулої доби на Харківщині рятувальники гасили 10 пожеж, викликаних обстрілами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

5 пожеж, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Харківському районі, 2 – в Ізюмському та 2 – в Чугуївському районах області, а також у Шевченківському районі Харкова.

Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарча споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця (поле 30 га).

«Сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі навчального закладу, що в Шевченківському районі міста Харкова. Триповерхова будівля зазнала серйозних руйнацій. Площа пожежі складала близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 30 людей особового складу ДСНС. Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!», – йдеться у повідомленні.

За даними Синєгубова, попередньо – постраждалих немає, у гімназії нікого не було.

На території області ворог протягом доби стріляв по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди.

Протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 мирних людей. Всі загиблі – жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії.