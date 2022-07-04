  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)
рус
    Політика

    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)

    Окупанти обстріляли Харківщину - Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)
    Окупанти обстріляли Харківщину
    фото: Telegram / Олег Синєгубовов

    У області багато пожеж, попередньо – постраждалих немає

    Минулої доби на Харківщині рятувальники гасили 10 пожеж, викликаних обстрілами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

    5 пожеж, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Харківському районі, 2 – в Ізюмському та 2 – в Чугуївському районах області, а також у Шевченківському районі Харкова.

    Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарча споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця (поле 30 га).

    «Сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі навчального закладу, що в Шевченківському районі міста Харкова. Триповерхова будівля зазнала серйозних руйнацій. Площа пожежі складала близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 30 людей особового складу ДСНС. Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!», – йдеться у повідомленні.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)
    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)
    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)
    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)
    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)
    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)
    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)

    За даними Синєгубова, попередньо – постраждалих немає, у гімназії нікого не було.

    На території області ворог протягом доби стріляв по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди.

    Протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 мирних людей. Всі загиблі – жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна пшениця рятувальники Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти масово обстріляли Харківщину: що відомо (фото)