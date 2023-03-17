Шкарлет йде у відставку з посади міністра освіти – ЗМІ

Заяву про відставку з посади міністра Шкарлет, ймовірно, подасть вже сьогодні

Голова Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет йде у відставку. Про це повідомляє «УНН» з посиланням на джерела.

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Зазначається, що заяву про відставку з посади міністра Шкарлет, ймовірно, подасть вже сьогодні.

Раніше Шкарлет закликав вчителів не матюкати Путіна.

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Також освітяни нещодавно звернулися до Шкарлета через те, що в навчальних програмах із зарубіжної літератури для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти вибірково будуть представлені твори російських авторів.

Тоді зазначалося, що перемоги ЗСУ на фронті будуть неповними без рішучого подолання впливу російських імперських наративів, що їх поширюють російська література та культура, які є потужним пропагандистським інструментом, спрямованим на знецінення української культури та нації загалом.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолює міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.