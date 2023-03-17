Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета

Новим очільником Міносвіти може стати Оксен Лісовий

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет може піти з посади. Цю інформацію підтвердив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

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Його місце може зайняти Оксен Лісовий.

«Замість Шкарлета міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий», – йдеться в повідомленні.

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Крім того Железняк зазначив, що це не єдині кадрові ротації, які плануються на найближчий пленарний тиждень.

Раніше Шкарлет закликав вчителів не матюкати Путіна.

Також освітяни нещодавно звернулися до Шкарлета через те, що в навчальних програмах із зарубіжної літератури для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти вибірково будуть представлені твори російських авторів.

Тоді зазначалося, що перемоги ЗСУ на фронті будуть неповними без рішучого подолання впливу російських імперських наративів, що їх поширюють російська література та культура, які є потужним пропагандистським інструментом, спрямованим на знецінення української культури та нації загалом.

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Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолює міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.