Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета
Оксен Лісовий – директор Малої академії наук
фото з відкритих джерел

Новим очільником Міносвіти може стати Оксен Лісовий

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет може піти з посади. Цю інформацію підтвердив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Його місце може зайняти Оксен Лісовий.

«Замість Шкарлета міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий», – йдеться в повідомленні.

Крім того Железняк зазначив, що це не єдині кадрові ротації, які плануються на найближчий пленарний тиждень.

Раніше Шкарлет закликав вчителів не матюкати Путіна.

Також освітяни нещодавно звернулися до Шкарлета через те, що в навчальних програмах із зарубіжної літератури для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти вибірково будуть представлені твори російських авторів.

Тоді зазначалося, що перемоги ЗСУ на фронті будуть неповними без рішучого подолання впливу російських імперських наративів, що їх поширюють російська література та культура, які є потужним пропагандистським інструментом, спрямованим на знецінення української культури та нації загалом.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет очолює міністерство з грудня 2020 року. За цей час неодноразово з’являлася інформація про його можливу відставку, однак, йому вдавалось зберегти посаду. Його звільнення неодноразово вимагали представники наукових кіл, а у 2022 році студенти виходили на мітинги з вимогою звільнити Шкарлета.

Читайте також: Корбан розповів, яку травлю проти нього організували Єрмак та Шкарлет
Теги: Сергій Шкарлет освіта міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
Сьогодні, 19:03
На початок навчального року в Україні 12904 школи розпочали освітній процес
Шкарлет повідомив, як нові обстріли вплинули на навчання школярів
13 вересня, 2022, 04:24
Шкарлет закликав вчителів не вживати ненормативну лексику на уроках
Шкарлет закликав вчителів не матюкати Путіна
29 серпня, 2022, 10:40

Наука та освіта

Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета
Стало відомо, хто може стати міністром освіти замість Шкарлета
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
У Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт
У Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт
Чи потрібна російська мова в школах: результати опитування
Чи потрібна російська мова в школах: результати опитування
«Ментальна прірва». Ніцой пояснила, чому пішла війною проти Міністерства освіти та науки
«Ментальна прірва». Ніцой пояснила, чому пішла війною проти Міністерства освіти та науки
Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти
Завтра в столиці пройде пікет проти Міносвіти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
32K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
29K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
26K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
22K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
16K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту