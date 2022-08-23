Корбан розповів, яку травлю проти нього організували Єрмак та Шкарлет

Бізнесмен каже, що йому влаштували дворові розбірки

Бізнесмен та голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан, якого нещодавно президент позбавив громадянства, на своїй сторінці у Facebook написав, що йому влаштували травлю. Мовляв, досі не віриться, що «президент, який розривається між війною, іноземними делегаціями, Генштабом та записом своїх вечірніх звернень до народу, знаходить час, щоб влаштовувати дворові розбірки, зводити рахунки та займатися позбавленням мене громадянства без підстав, порушуючи конституційні права та основний закон».

«Мені досі не віриться, що голова Офісу президента Єрмак, який очолює 255 комісій та комітетів, конгреси та міжнародні групи, знаходить час, щоб роздавати незаконні вказівки прокурорам, поліції та СБУ, порушувати беззаконно кримінальні справи проти мене, моїх друзів та близьких, і найстрашніше проти мого 82-річного батька та його маленького медичного центру у Дніпрі! Мені досі не віриться, що прем'єр-міністр і більшість членів його кабінету під час війни займаються легалізацією марихуани та закриттям кіностудії ім. Довженка замість того, щоб розробити стратегію та готувати країну до опалювального сезону, набувати резервних потужностей, забезпечувати армію паливом, вантажівками, коптерами, питною водою та замовляти зимову форму. І ставити економіку на військові колії», – пише Корбан.

Також бізнесмен повідомляє, що досі не віриться, що «безтолковий міністр освіти Шкарлет» знаходить десь час, щоб обдзвонювати ректорів ВНЗ, щоб ті відкликали свій підпис на його підтримку.

«Мені досі не віриться, що через півроку повномасштабної війни з Росією прокурори, слідчі поліції та СБУ замість того, щоб розслідувати військові злочини, ловити диверсантів та колаборантів, виконують незаконні команди свого начальства, яке використовує телефонне право так само, як і їхні попередники, для розправи із неугодними. А судді приймають незаконні ухвали щодо дзвінка з Офісу президента від заступника голови Офісу, який втік у перший день війни і просидів півтора місяця у Львові. І головне – я повірити не можу, що все це відбувається під звуки сирен у розпал війни з Росією і напередодні 31-го дня Незалежності України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.